Hospital Veterinário e Petmóvel estão entre as propostas de Emília

Aracaju terá o primeiro Hospital Municipal Veterinário. Isso é o que a pré-candidata a prefeita Emília Corrêa (PL) tem defendido e discutido massivamente em seu Plano de Governo. Em recente visita à Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), entidade sem fins lucrativos, reconhecida por prestar serviços de alimentação e tratamento veterinário aos pets abandonados, Emília reforçou seu compromisso com a causa e se comprometeu com esta pauta, dentro da agenda voltada à saúde pública.

“Cuidando dos animais estamos cuidando também da nossa cidade. Enquanto pré-candidata a prefeita, tenho obrigação de estabelecer políticas públicas com a saúde e o bem-estar dos nossos pets. E, entre elas está a criação do primeiro Hospital Municipal Veterinário e a implementação do Petmóvel para percorrer os bairros com castração e outros serviços. Todo esse olhar vamos trazer como ações permanentes”, afirmou.

Saúde Pública

Emília salienta que esta pauta está entre as suas prioridades devido à necessidade no município que, atualmente, não oferta nada nesse sentido. “A implementação do Petmóvel, é algo que já existe em diversas cidades do país. Precisamos avançar também. Aracaju não é diferente das demais. Basta ter a sensibilidade e vontade de fazer”, reforça.

Outra novidade voltada à saúde animal é a criação do selo “Empresa Amiga PetAju”, para aquelas empresas que financiarem o tratamento dos animais, a compra de rações e medicamentos para distribuição gratuita a famílias de baixa renda, ONGs e abrigos de animais cadastrados pelo Município. “Será uma forma de ajudar essas entidades e voluntários que abrigam animais abandonados, doentes e que precisam de um cuidado especial. Não podemos mais ver e não fazer nada diante de tanto desprezo por parte da gestão municipal”, disse.

Texto/Foto: Ascom