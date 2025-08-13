HU avança na proposta de navegação para pacientes oncológicos de cabeça e pescoço

O Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh, realizou nesta terça-feira (12) uma reunião para melhorar o atendimento aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O encontro, feito por videoconferência, reuniu cirurgiões, enfermeiros e profissionais da regulação para discutir a criação do Protocolo de Navegação em Oncologia de Cabeça e Pescoço.

Durante o encontro, a equipe fez um levantamento da demanda atual: 89 pacientes estão cadastrados para cirurgia oncológica dessa especialidade no hospital da Rede Ebserh. Esse mapeamento serviu de base para estruturar as melhorias que serão implementadas.

Segundo Thaís Alves, chefe do setor de Regulação e Avaliação em Saúde, “o objetivo é que, nos próximos três meses, possamos priorizar os casos oncológicos de cabeça e pescoço e reduzir ao máximo a fila, garantindo um cuidado mais ágil e seguro para o paciente”.

Como funciona a navegação de pacientes

A navegação de pacientes é uma metodologia que visa acompanhar de forma ativa todo o percurso assistencial, desde a identificação do caso até a realização do tratamento, garantindo celeridade, prioridade clínica e melhor comunicação entre as áreas envolvidas. É como se fosse um GPS que garante que ninguém se perca no caminho entre consultas, exames e cirurgias.

O protocolo em discussão traz mudanças práticas que devem agilizar todo o processo. Primeiro, haverá critérios claros de prioridade baseados no tipo de tumor e gravidade de cada caso – decisão que ficará com a equipe médica.

Também está previsto um ambulatório específico para fazer uma primeira triagem dos novos pacientes. Isso deve evitar que casos menos urgentes travem a fila dos mais graves. Para cirurgias menores, a autorização sairá em no máximo 48 horas. Outra mudança importante: a integração com a dermatologia vai garantir que o paciente chegue à cirurgia com a biópsia já feita, evitando atrasos.

O preparo pré-operatório também vai mudar. As consultas com especialistas serão antecipadas para encurtar o tempo entre a autorização e a cirurgia de fato. Por último, o hospital vai usar uma segunda sala cirúrgica às segundas-feiras, dobrando o número de procedimentos oncológicos por mês.

O cirurgião de cabeça e pescoço, Denio Bispo, destacou a importância da padronização: “Um protocolo bem definido e seguido por todos é essencial para garantir justiça na priorização, segurança na triagem e eficiência na utilização dos recursos”.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra – Chefe da Unidade de Comunicação Regional da Ebserh