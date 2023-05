HU de Lagarto abre residência médica de Cirurgia Geral

Serão iniciadas na próxima terça-feira, dia 16 de maio, as inscrições para os novos programas de residência médica do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) nas áreas de Pediatria e de Cirurgia Geral.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, preenchendo integralmente o Formulário de Inscrição (disponível somente a partir da data de início das inscrições) no endereço eletrônico https://forms.office.com/r/DSpdXXawG6 no período compreendido entre 07h00min do dia 16 de maio de 2023 até às 23h59min do dia 20 de maio de 2023 (horário local), conforme normatizado no EDITAL.

O Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral do HUL-UFS tem duração de 3 anos e oferece 3 vagas, sendo 2 para ampla concorrência e uma destinada para candidatos negros. Já o Programa de Residência Médica em Pediatria tem duração de 3 anos e oferece 2 vagas para ampla concorrência. Os programas ofertados são credenciados pelo MEC e todas as vagas possuem bolsa no valor regulamentado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Os programas de Residência Médica têm características de cursos de pós-graduações lato sensu, sob forma de treinamento em serviço e são destinados a médicos brasileiros ou formados em Escolas Oficiais em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e a médicos com diploma estrangeiro devidamente revalidado no Brasil e com visto de permanência regular no Ministério da Justiça.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Hospitalar Ebserh. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e atualmente administra 41 hospitais universitários federais.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Com informações do HUL-UFS/Ebserh