HUL inicia Trilha de Desenvolvimento em Gestão com abordagem inovadora

HUL inicia Trilha de Desenvolvimento em Gestão de Pessoas

Na última semana, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), deu início à Trilha de Desenvolvimento em Gestão de Pessoas, uma capacitação exclusiva para gestores da instituição. O evento marcou o começo de uma nova estratégia formativa, que alia teoria e prática de forma dinâmica e inovadora.

Para o chefe da Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) do HUL-UFS/Ebserh, Hiago Rodrigues, a capacitação representa um momento importante na qualificação da liderança dentro da instituição. “É importante porque estrutura, de forma contínua e prática, a capacitação dos gestores em temas essenciais relacionados à gestão de pessoas. É uma forma de aproximar os normativos da realidade diária das unidades, esclarecendo dúvidas recorrentes e reforçando o papel da liderança no cumprimento das diretrizes da empresa”, destaca Hiago.

Com uma temática inspirada no cinema, cada tópico abordado foi apresentado como um “cartaz de filme”, acompanhado de sinopse relacionada ao conteúdo, ambientação especial no auditório e até distribuição de pipoca, criando um ambiente mais leve e participativo para os gestores.

Formação dinâmica e foco na conformidade normativa

Durante a capacitação, foram trabalhados quatro temas essenciais à atuação da Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP): escala e frequência, afastamentos e papel da Usost, período de experiência e norma de progressão. O foco esteve na conformidade normativa, uma competência importante para garantir uma gestão alinhada às diretrizes institucionais.

A metodologia envolveu dinâmicas, encenações teatrais, trabalhos em grupo e atividades individuais. O formato inovador foi amplamente elogiado pelos participantes, que destacaram a relevância e aplicabilidade dos conteúdos.

Entre os impactos da qualificação para os gestores do Hospital Universitário de Lagarto, o chefe da DivGP enfatiza a disseminação correta de informações aos colaboradores. “Quando o gestor domina esses conteúdos, ele se torna fonte de informação confiável para sua equipe”, comenta Hiago Rodrigues.

A Trilha de Gestão de Pessoas seguirá ao longo do ano, com novos módulos abordando competências essenciais para a liderança e gestão de equipes no ambiente hospitalar.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Ascom HUL-UFS