HUL-UFS/Ebserh realiza solenidade de apresentação da nova superintendente

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL), vinculado à Universidade Federal de Sergipe (UFS) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou, na manhã desta sexta-feira, 16 de maio, a solenidade oficial de apresentação da nova superintendente da unidade, Sandra Aiache Menta. O evento aconteceu no auditório do campus Lagarto da UFS e reuniu autoridades locais, representantes da Ebserh, da UFS e membros da comunidade acadêmica e hospitalar.

Durante a cerimônia, Sandra Menta foi oficialmente apresentada ao corpo técnico-administrativo e assistencial do hospital, recebendo os bottons oficiais da UFS e da Ebserh em um momento simbólico de posse. Os participantes destacaram a relevância da nomeação e reafirmaram o compromisso com a qualificação da gestão, da assistência e do ensino no âmbito hospitalar.

“Eu tenho algumas missões e uma delas é prestar o melhor atendimento possível para a população de Lagarto e região. E, como mulher, apoiar as colaboradoras do SUS, porque, mesmo que a vinculação não seja do SUS, elas prestem serviços para o SUS na questão dos processos de trabalho, respeito e tudo mais. Conto com o apoio de todos os colaboradores da Ebserh para fazer isso. A gente preza pelo melhor atendimento possível, humanizado, no SUS e também para o ensino e pesquisa. O HUL é onde a gente forma futuros trabalhadores da saúde, multiprofissionais para Sergipe”, destaca a superintendente do HUL.

Compromisso com a formação de profissionais para o SUS em Lagarto

O fortalecimento dos vínculos entre o hospital universitário, o campus da saúde da UFS em Lagarto e a Ebserh foi um dos principais pontos destacados durante a cerimônia. Para o reitor da universidade, André Maurício, a integração entre ensino, assistência e gestão é essencial para a formação de novos profissionais e para a assistência à população. “A gente tem que ter uma aproximação cada vez maior do campus com o nosso hospital universitário, e é essencialmente nessa perspectiva que indicamos a professora Sandra, que é uma professora daqui do campus de Lagarto para ser a superintendente do hospital, para a gente ter cada vez mais o hospital junto com a universidade”, destaca o reitor.

Desde 2017, o HUL-UFS integra a rede de hospitais universitários federais da Ebserh, cumprindo papel estratégico na assistência à saúde e no apoio à formação acadêmica. A unidade atende a mais de 250 mil habitantes da região de saúde de Lagarto — composta pelos municípios de Lagarto, Simão Dias, Salgado, Riachão do Dantas, Poço Verde e Tobias Barreto —, além de receber pacientes de outras regiões de Sergipe e da Bahia.

“O Hospital Universitário de Lagarto tem uma grande missão junto com o campus da saúde da Universidade Federal que fica situado aqui em Lagarto, que é trabalhar formação e a qualificação dos nossos futuros profissionais para o SUS”, reforça a diretora de Ensino, Pesquisa e Inovação da Ebserh, Cristiane Carvalho, que esteve na solenidade representando o presidente da estatal, Arthur Chioro.

Sobre a nova superintendente

Sandra Aiache Menta é professora associada da UFS e possui uma trajetória consolidada na área da saúde e da educação. Terapeuta ocupacional formada pela Universidade Tuiuti do Paraná, tem especializações em Saúde Pública (Fiocruz) e Recursos Humanos (UFPR), além de mestrado em Psicologia (UCDB) e doutorado em Psicologia Social (Universidad Argentina John F. Kennedy). Sua atuação se destaca pela experiência em gestão de serviços de saúde, educação em saúde, gerontologia, saúde do trabalhador, direitos humanos, reabilitação cognitiva e vulnerabilidade social.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

