HUL-UFS REALIZA TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

O Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou, na tarde do sábado (2), a transferência interestadual de um paciente com doença hepática crônica avançada para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde foi incluído na lista de transplante em caráter prioritário.

O paciente, um homem adulto residente no interior de Sergipe, apresentou nas últimas semanas uma piora clínica acelerada, com episódios repetidos de descompensação, o que levou à indicação urgente de transplante hepático. A transferência foi coordenada pela Central de Transplantes de Sergipe, em articulação com o HUL-UFS/Ebserh, a Central de Regulação de Leitos e o SAMU, que coordenou toda a logística do transporte até Aracaju, de onde o paciente embarcou para o centro transplantador.

“O paciente recebeu todo o cuidado necessário no Hospital Universitário de Lagarto, com acompanhamento cuidadoso da equipe multiprofissional e suporte contínuo até sua transferência para o centro transplantador”, explicou o professor Fernando Everyn, docente do Departamento de Medicina do campus Lagarto da UFS e médico gastroenterologista e hepatologista do ambulatório de gastroenterologia do HUL.

Trabalho em rede

O caso é um exemplo da importância da integração entre os serviços de saúde através do Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse caso demonstra como a integração entre os serviços, por meio do SUS, é essencial para garantir acesso equitativo, resolutividade e cuidado em tempo oportuno para os pacientes que mais precisam. Também destaca a importância da atuação em rede entre hospitais universitários, centrais de regulação e centros transplantadores em benefício dos pacientes”, destacou o professor Fernando.

A ação envolveu uma complexa articulação entre diferentes instâncias: a Central de Transplantes de Sergipe comunicou a necessidade urgente do procedimento, efetuou a inclusão do paciente na lista de espera e trabalhou em conjunto com as equipes do Hospital Universitário de Lagarto para viabilizar a transferência segura e em tempo hábil.

Formação e integração ensino-serviço

A superintendente do HUL, Sandra Menta, destaca o papel da instituição como hospital universitário ligado à Universidade Federal de Sergipe. “Ele vai se caracterizar como uma instituição de saúde que vai integrando atividades de ensino e de pesquisa. Então, ele funciona como um campo de prática para os estudantes dos cursos da área de saúde, seja de graduação como de pós-graduação, no caso das residências”, enfatiza Sandra Menta.

O processo também se constituiu em importante oportunidade de aprendizado para acadêmicos e médicos residentes, que acompanharam todo o caso desde a avaliação clínica até a articulação com a rede de transplantes.

“O Hospital Universitário de Lagarto, integrado à Universidade Federal de Sergipe, tem um papel fundamental na formação de novos profissionais de saúde. Ele propicia uma vivência concreta da medicina em sua dimensão técnica, ética e humana, sempre sob supervisão qualificada de docentes e preceptores”, ressaltou o professor Fernando.

Segundo ele, a participação dos estudantes foi extremamente rica, pois proporcionou a oportunidade de compreender, na prática, a complexidade do cuidado ao paciente com doença hepática avançada, bem como a importância do trabalho em equipe e da atuação em rede no SUS.

Sobre Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra