Humberto Gessinger apresenta nova turnê em Aracaju nesta sexta, 17

Com quase quatro décadas de carreira, o eterno vocalista dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger traz para Aracaju nesta sexta, dia 17 de maio, no Centro de Convenções AM MALLS, a turnê do seu novo álbum “Quatro cantos de um mundo redondo”. A abertura dos portões será às 19h e o evento ainda contará com show de abertura da banda sergipana Rock7Nove.

Lançado em 2023, o novo álbum é o 23º da carreira de Gessinger e conta com 10 canções inéditas; “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo” (Deck) traz diferentes formações de banda, e foi lançado em quatro etapas no digital, de acordo com cada formação (Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo). O artista ainda conta com oito DVDs, que completam sua discografia que renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música.

Um dos grandes artistas do pop rock nacional, Humberto Gessinger tem trilhado uma brilhante carreira solo, marcada sempre por experimentar várias formações diferentes, muitas vezes no mesmo projeto. O próprio Humberto explica essa decisão.

“Nunca me senti muito à vontade lançando singles. Sempre me pareceu que, ao escolher uma música para ficar em primeiro plano, estava, na verdade, deixando as outras para trás. Por isso, resolvi lançar as canções no streaming em blocos, divididas pelo formato em que foram gravadas (Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo)”, destaca o cantor.

A nova turnê “Quatro cantos de um mundo redondo” com certeza será uma experiência única para os sergipanos.

Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente, através do site Guichê Web e nos pontos de venda físicos: Auto peças Macedo (Hermes Fontes) e nas lojas Torcidaz no Shopping Jardins e no Shopping Riomar. Os valores iniciam a partir de R$ 160 (meia-entrada) para a área Infinita Highway e R$ 300 a cadeira na área Pra Ser Sincero.

SERVIÇO:

Show Humberto Gessinger – Turnê 4 cantos de um Mundo

Data: 17 de maio – sexta-feira

Horário: A partir das 19h

Local: Centro de Convenções AM MALLS

Link de ingressos: https://www.guicheweb.com.br/humberto-gessinger-em-aracaju_29312

Valores: A partir de R$ 170 (meia-entrada)

Mais informações: (79) 9.9110-7181

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing