Humorista Ary Toledo morre em São Paulo, aos 87 anos

O humorista Ary Toledo morreu na manhã deste sábado (12), em São Paulo. Ele tinha 87 anos, estava internado no Hospital Sírio Libanês desde o dia 2 de outubro e morreu em decorrência de uma pneumonia, informou o hospital.

Por meio das redes sociais do humorista, a família confirmou a notícia. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, mestre”, diz publicação.

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior paulista, mas foi criado em Ourinhos. Mudou-se para a capital do estado aos 22 anos, quando começou a atuar no Teatro de Arena. Cinco anos depois, teve início sua carreira humorística. Ao longo da carreira ele se apresentou em muitas emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT e também escreveu diversos livros de piadas.

O velório de Ary Toledo será no Ossel Memorial, na cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a partir das 14h de hoje e uma cerimônia de despedida será realizada às 19h.

Em nota de pesar divulgada pela Secretaria de Comunicação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o talento e a disposição do humorista para fazer o povo brasileiro sorrir, com um trabalho marcado pela irreverência em diferentes plataformas, como livros e discos.

“Uma característica, aliás, que o levou a ser preso pela ditadura militar, em 14 de dezembro de 1968, após a piada ‘Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com ato’, feita em um espetáculo no Teatro de Arena, em São Paulo, em relação ao Ato Institucional número 5, que instituiu o regime”, lembra nota divulgada pelo governo federal.

Foto Ary Toledo/Instagram

