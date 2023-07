Humorista Yuri Marçal se apresenta no Metropolitan na próxima quarta-feira

Com irreverência e piadas sobre a própria vida, o humorista Yuri Marçal se apresenta em Aracaju, no dia 5 de julho, às 21 horas. O artista sobe ao palco do Metropolitan Lounge Bar com seu stand up comedy “Nem se minha vida dependesse disso”.

Durante a apresentação, Yuri promete arrancar muitas risadas e emocionar a plateia contando as dificuldades de se relacionar com outras pessoas desde a infância até a fase adulta.

Criado na Carobinha, no Rio de Janeiro, Yuri Marçal começou sua trajetória aos 19 anos, quando se inscreveu no curso de Teatro e TV da Escola de Atores Wolf Maya. Em 2016, o artista já estava inserido com sucesso no universo da comédia e do stand-up, no qual começou abrindo shows para nomes como Djonga e Whindersson Nunes. Em 2021, estrelou seu show de humor chamado “Acendam as Luzes”.

Hoje, o ator acumula variados projetos entre teatro, cinema e streaming. Nas telas, está no filme “Barraco de Família”. No Amazon Prime Video, Yuri faz parte da série “Desajuntados” (2021), direção de Anne e Olívia Guimarães; de um dos episódios da série “5x Comédia” (2021), produção da Dueto e esteve no reality “LOL: Se Rir, Já Era” (2021). Marçal também está na série “Homens” (2019), criada e estrelada por Fábio Porchat. Online, o ator apresentou o talk show “Cá Entre Nós”, pela Uol. Yuri também faz parte do coletivo Guetto, junto com Romarinho Ferreira, Jhordan Matheus e Felipe Kot.

Os ingressos custam R$ 70,00 (ingresso social +1kg de alimento), 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) e estão à venda no link (http://www.outgo.com.br) e na oficina do Smartphone (Jardins). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 99861-5283.

O evento é uma realização da Star Entretenimento Artísticos, Pl4yce e Curtta Events.

O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195 , Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

