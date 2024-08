Huse já realizou mais de 400 cirurgias vasculares em 2024

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) tem se consolidado como referência no estado para pacientes com traumas vasculares, oclusões arteriais agudas e lesões em membros inferiores decorrentes do diabetes. Demonstração disso é que o equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, de janeiro a julho de 2024, um total de 446 cirurgias vasculares. O quantitativo crescente de procedimentos na área vascular é reflexo de investimentos do Governo do Estado, que segue qualificando os profissionais e ampliando os serviços da especialidade dentro do hospital.

De acordo com com o responsável técnico da Cirurgia Vascular do Huse, Ronmel Lisboa, a atuação do cirurgião vascular é de fundamental importância para a prevenção de amputações maiores e, em muitos casos, até de óbitos, como se verifica nos traumas vasculares e lesões avançadas com extensas feridas. “É de nossa competência patologias das mais graves como aneurismas arteriais, doença arterial obstrutiva, pé diabético com suas complicações, embolias e tromboses arteriais e venosas, assim como doenças tidas como mais leves, porém com elevado impacto na qualidade de vida das pessoas como as varizes”, destacou o médico.

Somente no mês de julho, o serviço de cirurgia vascular do Huse realizou 125 procedimentos cirúrgicos, além de 220 avaliações/consultas e mais de 100 exames duplex scan venoso/arterial.

A paciente Mirian Correia dos Santos está internada no Huse há pouco mais de um mês, e precisou passar por um amputação de dedos em decorrência de problemas provocados pelo diabetes. Agora, ela aguarda resultados dos exames para saber se haverá necessidade de realizar outra cirurgia vascular. “A primeira cirurgia ocorreu bem. Estou aguardando para saber se vou para casa ou se vou fazer outra cirurgia, mas até aqui foi tudo bem, desde o atendimento até a cirurgia”, contou.