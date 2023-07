I Arraial do Jegue acontece neste sábado, dia 22, em Itabi

A primeira edição do Arraial do Jegue na cidade de Itabi, acontece neste sábado (22). A festa terá atrações do forró e sertanejo de Sergipe. Para ter acesso à festa junina, a organização pede que os forrozeiros levem 1 kg alimento. A realização da festa é do deputado estadual Neto Batalha (PP).

De acordo com o parlamentar, toda a arrecadação de alimentos será destinada a instituições carentes da região. “Este evento está sendo preparado com muito carinho e tem a finalidade de valorizar os artistas sergipanos, além de gerar emprego e renda na região”, destacou.

Recentemente, Neto Batalha teve um projeto de lei aprovado por unanimidade tornando a Corrida do Jegue um ‘Bem de Interesse Cultural’. Segundo ele, foi uma forma de reconhecer e valorizar um evento tão importante para a região.

O Arraial do Jegue acontece na Praça do Cruzeiro, em Itabi, a partir das 21h. A festa junina será animada pela dupla Dedé Brasil & Jeanny Lins, Danielzinho Kaceteiro, Edu Guerra e Lala Amor Cigano.

Fonte assessoria deputado Neto Batalha