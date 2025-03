I Ciclo de Palestras ao Dia Internacional da Mulher Promove Inspiração e Conhecimento em SE

O Centro Universitário Estácio realiza, no dia 25 de março, o I Ciclo de Palestras ao Dia Internacional da Mulher, um evento gratuito e aberto ao público, que acontecerá no Auditório I da instituição, a partir das 18h30, na Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho, em Aracaju. Com uma programação voltada para o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho e na sociedade, a iniciativa promete proporcionar aprendizado, conexão e inspiração para todas as participantes.

A programação conta com três palestras imperdíveis, ministradas por profissionais renomados em suas respectivas áreas. Jainne Asafe, esteticista e cosmetóloga, trará insights valiosos sobre os “5 Pilares para se Destacar na Área da Estética e o Poder das Redes Sociais para se Tornar uma Referência”. Já a psicóloga Adriana Pereira abordará o tema “Conexões que Embelezam: O Impacto da Sororidade na Vida e nas Profissões”, destacando a importância da união feminina no crescimento pessoal e profissional. Finalizando a noite, a esteticista e cosmetóloga Edilene Oliveira apresentará a palestra “A Beleza de Ser Mulher”, ressaltando a essência do empoderamento feminino para além dos padrões estéticos.

A coordenadora do curso de Estética da Estácio, Raphaella Ingrid Santana Oliveira, ressalta que o I Ciclo de Palestras ao Dia Internacional da Mulher é um evento que celebra a força, a união e a beleza de ser mulher. “Em março, o mês que é todo nosso, reunimos temas essenciais para o crescimento pessoal e profissional, como os pilares para se destacar no mercado de trabalho, o poder das redes sociais para se tornar uma referência, o impacto da sororidade na vida e nas profissões, e a beleza que vai muito além da estética. Com palestrantes incríveis da área da estética e uma psicóloga, esse ciclo promove conhecimento, inspiração e conexões que fortalecem o empoderamento feminino. Um evento feito por mulheres, para mulheres, que vai deixar um legado de transformação e cuidado em todas as participantes. Março é só o começo!”

O evento também oferece 10 horas AAC para alunas que desejam complementar sua carga horária acadêmica. Com entrada gratuita, essa é uma oportunidade única de absorver conhecimento e se conectar com mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação. Não perca essa oportunidade de aprendizado, networking e empoderamento!

Texto e foto assessoria