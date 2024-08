Nos dias 29 e 30 de agosto, a capital sergipana se tornará palco do I Congresso do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe, promovido pelo Instituto de Direito Administrativo de Sergipe (IDAS). Com o tema “Inovações legislativas e caminhos para eficiência no setor público”, o evento é gratuito e reunirá especialistas renomados e autoridades do Direito Administrativo de todo o Brasil com o intuito de compartilhar conhecimentos, discutir pautas relevantes e expandir o networking na área. As atividades serão concentradas no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes (UNIT), em Aracaju.

As vagas são limitadas e os interessados em participar dos debates sobre as recentes inovações e práticas no campo do Direito Administrativo devem acessar o link https://www.even3.com.br/congressoidas/ ou obter mais informações no perfil @idassergipe. No ato do credenciamento é necessário apresentar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Por Assessoria de Comunicação