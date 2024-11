I Encontro Anual de Ex-Alunos do CCPA acontecerá em nova data

A pedido do público, evento foi transferido para o dia 30 de novembro

Atendendo a um pedido especial do público, o I Encontro Anual de Ex-Alunos do CCPA será realizado em nova data: no dia 30 de novembro, a partir das 16h, no Iate Clube de Aracaju. A festa, que contará com o agito de Gustavo Rojão, Cartel de Bali e Só de Brincadeira, promete reviver nos participantes memórias especiais dos tempos de colégio. À frente da organização do evento, está o Clube, produtora referência em qualidade, experiência do cliente e comunidade.

O encontro faz parte das comemorações de 50 anos do Colégio de Ciências Pura e Aplicada, uma das instituições mais tradicionais de Aracaju. Para deixar tudo ainda mais nostálgico, a festa será de camisa e contará com uma área de alimentação especial. E aqui vai uma ótima notícia: além dos ex-alunos, os atuais estudantes e aqueles que não estudaram no CCPA são super bem-vindos!

@diegokabecinha, @iasmimandr, @juliana_koch22 e Os ingressos estão disponíveis em duas versões – com ou sem camisa – e são limitados. Você pode garantir o seu pelo site Sympla , na Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, 183, bairro Salgado Filho) ou na secretaria do CCPA. Quer mais uma opção? É só procurar um dos nossos embaixadores oficiais no Instagram: @criscavalcante @leticiaagomes . Todas as informações e novidades estão no perfil @soudoclube e, para qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp para (79) 99965-9036.

Sobre o Clube

O Clube foi criado em 2009, como uma festa entre amigos, e acabou se transformando em uma das principais agências de entretenimento de Sergipe. Sua expertise é criar eventos de alto padrão, focados em experiências inesquecíveis, no sentimento de comunidade e na satisfação do cliente.

No portfólio do Clube estão nomes de peso como o Sarauzin, a Churrascada do Seu Chico e o Samba In Concert, além de eventos corporativos como a Feijoada da Advocacia da OAB/SE, a Confraternização da Associação dos Defensores Públicos de Sergipe e a celebração dos 55 anos do Hospital São Lucas. O Clube também tem suas marcas exclusivas, como o Samba Gin, em parceria com a Hiddenspeakeasy, e o Chopp do Clube, uma collab com a Cervejaria Uçá.

SERVIÇO

I Encontro Anual de Ex-Alunos do CCPA

Data: 30/11

Horário: 16h

Local: Iate Clube de Aracaju

Atrações: Gustavo Rojão, Cartel de Bali e Só de Brincadeira

Ingressos: Sympla, Houze da Bázico, Secretaria do CCPA e embaixadores do Clube

Informações: (79) 99965-9036 e @soudoclube

Realização: Collab Clube + CCPA

Assessoria de Imprensa – Clube: NV Comunicação (Nara Barreto e Verlane Estácio)