I Feirão de Imóveis da Andrade Cabral Imobiliária acontece de 6 a 9 de novembro em Aracaju

Evento celebra seis anos da imobiliária e promete movimentar o mercado sergipano com condições exclusivas e grandes construtoras parceiras

O mercado imobiliário sergipano segue aquecido, impulsionado pela expansão de novos empreendimentos e pela busca crescente por imóveis como forma segura de investimento. Nesse cenário positivo, a Andrade Cabral Imobiliária promove, de 06 a 09 de novembro, o I Feirão de Imóveis Andrade Cabral, evento que reunirá as principais oportunidades do setor, com condições especiais, facilidades de pagamento e curadoria de imóveis para todos os perfis, do comprador do primeiro imóvel ao investidor experiente.

O Feirão será realizado na sede da Andrade Cabral Imóveis, na Avenida Paulo VI, nº 165, bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, das 8h às 20h, e integra a programação especial de comemoração dos seis anos de atuação da empresa, referência em inovação, transparência e atendimento personalizado no mercado local.

Durante quatro dias, o público poderá conhecer imóveis prontos, lançamentos e unidades em construção, além de lotes estratégicos, casas exclusivas, estúdios modernos e mansões de alto padrão. O Feirão contará com as principais construtoras do estado e do Nordeste, como Moura Dubeux, Mood, MRV, Stanza, Celi, Lucci Incorporações, Urbane Incorporadora, Laredo Urbanizadora, AC Engenharia, Jotanunes Construtora, Impacto, Senss, CRC Incorporações, Construcenter Urbanismo, Victória Brasil e Portal do Viral, que oferecerão condições diferenciadas e ofertas exclusivas para o evento.

Além dos descontos especiais e planos de pagamento facilitados, os clientes contarão com atendimento personalizado de uma equipe preparada para orientar sobre as melhores oportunidades, opções de financiamento e potencial de rentabilidade dos imóveis.

“O Feirão é uma celebração dos nossos seis anos e, ao mesmo tempo, um presente para os nossos clientes. Pensamos em cada detalhe para atender todos os perfis, desde quem busca o primeiro imóvel até investidores que desejam rentabilizar com estúdios ou adquirir lotes em áreas de grande valorização”, destaca Yasmin Andrade, diretora da Andrade Cabral Imobiliária.

Segundo Yasmin, o evento chega em um momento estratégico para o mercado sergipano, quando muitas pessoas desejam encerrar o ano com novas conquistas e planejar o futuro com segurança. “Nosso objetivo é simplificar o processo de compra, tornar a negociação mais transparente e garantir que cada cliente tome a melhor decisão para o seu momento de vida”, acrescenta.

Para receber em primeira mão as novidades, condições e vantagens exclusivas do Feirão, os interessados podem acompanhar o perfil @andradecabralimoveis nas redes sociais ou entrar em contato pelos números (79) 99878-0447 / (79) 99897-0447.

Sobre a Andrade Cabral Imobiliária

Liderada pelos corretores Yasmin Andrade e Jaime Cabral, a Andrade Cabral Imobiliária se consolidou como uma empresa referência em inovação, atendimento humanizado e resultados expressivos. Com uma comunicação clara e didática, destaca-se pela credibilidade nas negociações e pela curadoria de imóveis de alta qualidade, oferecendo soluções completas para quem busca morar bem ou investir com segurança.

NV Assessoria