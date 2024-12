I Feirão de Imóveis do Banese começa nesta sexta-feira, em Aracaju

Está tudo pronto para o I Feirão de Imóveis do Banese. Nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, das 10h às 21h, o espaço Salles Multieventos, na avenida Rio de Janeiro, será o destino daqueles que têm como meta, ainda em 2024, realizar o sonho da casa própria. Dezesseis construtoras e imobiliárias levarão para o evento imóveis novos, usados, em construção, e na planta, além de lançamentos e lotes, que poderão ter até 90% do valor financiados pelo Banco, com prazos de pagamento em até 420 meses.

Os times do Banese, Banese Corretora e Banese Card estarão no feirão, e disponibilizarão para os visitantes e futuros compradores as melhores condições do mercado. Os produtos atenderão a diversos perfis econômicos de clientes, não havendo limite máximo de valor do bem a ser financiado.

Para o Feirão, as construtoras e imobiliárias levarão diversas opções de imóveis, incluindo os que contam com subsídio do programa do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida. Os interessados em adquirir um imóvel também poderão usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Clientes que já possuem financiamento habitacional junto ao Banese ou a outras instituições financeiras podem solicitar novo contrato habitacional, desde que cumpram todos os critérios elencados.

O presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi/SE), Evislan Souza, afirma estar confiante de que o I Feirão de Imóveis do Banese será um marco importante para o setor sergipano, que conectará potenciais compradores, construtoras e agentes financeiros em um ambiente estratégico.

Evislan Souza aproveitou a oportunidade para parabenizar o Banese pela iniciativa, e por reconhecer que a demanda por imóveis que atendam às novas dinâmicas familiares, aliada à oferta de crédito mais acessível, contribuem para a realização do sonho da casa própria para milhares de famílias.

“Esse feirão é uma excelente oportunidade para que as empresas do mercado imobiliário possam gerar negócios e fortalecer o nosso setor, já que o mercado imobiliário sergipano está em um momento de recuperação e expansão. Apesar dos desafios econômicos enfrentados nacionalmente, o que temos visto é um interesse crescente por imóveis, principalmente dentro de programas de habitação social, e nos segmentos de médio e alto padrão”, comentou.

Presença ativa no setor há mais de 15 anos

Desde 2008 que o banco dos sergipanos atua no mercado imobiliário local, concedendo financiamento habitacional tanto para Pessoa Física, quanto para Pessoa Jurídica, e neste último caso, contribuindo para o surgimento de diversos empreendimentos residenciais no estado ao longo dos últimos 16 anos.

Segundo Evislan Souza, o Banese desempenha um papel essencial no fortalecimento do mercado imobiliário, e ao realizar o I Feirão, a instituição reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Sergipe, promovendo o acesso à moradia e aproximando os compradores das melhores oportunidades do setor.

“Com esse grande evento, o Banese mostra que é possível oferecer crédito competitivo e fomentar o segmento de forma sustentável. Além disso, o Feirão é uma oportunidade de estreitar os laços do banco com as construtoras e os consumidores, reforçando a confiança no mercado local, e provando que a instituição é uma personagem atuante no crescimento e na prosperidade do Estado”, pontuou.

Sobre o I Feirão de Imóveis

A entrada para o Feirão é gratuita, porém, os visitantes devem realizar previamente o cadastro através da plataforma Sympla no link: https://www.sympla.com.br/evento/1-feirao-de-imoveis-banese/2749304 . Também será possível realizar o credenciamento na recepção do evento. Os visitantes também terão acesso gratuito ao estacionamento do Feirão. Participam da ação as construtoras AC Engenharia, Celi, Constren, Cunha, Impacto, J.Filhos, Jotanunes, Moura Dubeux, Primasa/Camel, Santa Maria, Slim, Teccol, União Engenharia, Urbane e Verg, e a imobiliária Century.

Foto ascom Banese