I FESTIVAL DE MÚSICA DE CÂMARA SEGUE ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, NO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE

A Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), unidade da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), realiza até a próxima sexta-feira 27, o I Festival de Música de Câmara de Sergipe. O evento oferece uma imersão musical com palestras, masterclasses e concertos gratuitos, proporcionando desenvolvimento técnico-artístico a jovens músicos e ampliação da oferta cultural para a sociedade sergipana. O festival conta com aulas, palestras e concertos gratuitos

Para os interessados, as inscrições para as aulas continuam abertas por meio de formulário , e os participantes que assistirem a pelo menos 80% das atividades receberão certificado. Há ainda a possibilidade de participação como ouvintes nas palestras e aulas, com entrada gratuita, respeitando a capacidade dos espaços.

No primeiro dia de programação, o público pôde conferir uma masterclass e duas palestras realizadas no CMSE, ministradas por músicos chefes de naipe da Orsse, além do regente titular. A primeira atividade foi a masterclass de metais, conduzida por Éder Filipe, trombonista e chefe-de-naipe. Em seguida, Juliane Santana, oboísta e também chefe-de-naipe, apresentou a masterclass ‘Oboé: particularidades, história e desenvolvimento do instrumento’. A programação foi encerrada com a palestra ‘A regência no século XXI: caminhos entre a orquestra e a sociedade’, ministrada por Guilherme Mannis, diretor artístico e regente titular da Orsse.

Éder Filipe ressaltou a importância da parceria entre a Orquestra Sinfônica e o Conservatório. “Essas palestras fomentam a cultura, o ensino e nos permitem estar com o aluno, estimulando, educando e participando mais da produção artística dos novos artistas de Sergipe”, afirmou.

Na palestra, Juliane Santana destacou a história, evolução e singularidade do oboé, um dos instrumentos mais antigos da música: “Foi incrível, o pessoal gostou, e é sempre um prazer para mim falar sobre esse instrumento. Considero esse contato da Orsse com o Conservatório muito importante para os alunos que estão começando. Eles precisam estar junto dos músicos da Orquestra para poder crescer e compartilhar experiências”, disse.

Alunas participantes também destacaram a possibilidade de interação com músicos de alto nível, como as irmãs Weslaine dos Santos e Samaclaide dos Santos, ambas flautistas que agora buscam aprender a tocar oboé. Elas aproveitaram a palestra para tirar dúvidas e conhecer mais sobre o instrumento. “Depois que a gente conheceu a flauta, começamos a ouvir apresentações da Orquestra que tivessem oboé. Sempre tive curiosidade sobre o instrumento, e é um sonho aprender a tocá-lo. Aproveitei a oportunidade aqui no Conservatório para aprender mais”, comentou Weslaine.

Sobre a realização do Festival, o maestro Guilherme Mannis enfatizou a oportunidade de estar em contato com jovens. “Esse festival está trazendo grandes palestras e masterclasses de renomados profissionais da Orsse para os alunos do Conservatório e a sociedade em geral. Esta semana está repleta de grandes eventos, nascidos de uma linda parceria”, declarou.

Além das aulas e palestras, o Festival inclui uma série de três concertos. Dois deles serão apresentados pela Orsse, com um repertório diversificado de música de câmara, e um pela Orquestra Aprendiz do CMSE, sob a regência do maestro James Bertisch. As apresentações serão realizadas na Sala Villa-Lobos do CMSE, recentemente reformada, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, com entrada franca.

O Festival segue nesta terça-feira, 24 de setembro, com a continuação da masterclass de metais, ministrada por Éder Filipe, às 14h. Às 16h será a vez da masterclass para cordas, com Andressa Souto, violoncelista e chefe-de-naipe da Orsse.

Confira abaixo a programação:

Terça-feira (24 de setembro)

14h – Masterclass II para metais

Ministrada por: Juan Manuel Quinteros Estrada, trompista chefe-de-naipe

16h – Masterclass I para cordas

Ministrada por: Andressa Souto, violoncelista chefe-de-naipe

Quarta-feira (25 de setembro)

14h – Masterclass II para cordas

Ministrada por: César Vicente, violista chefe-de-naipe

16h – Contrabaixo e jazz: perspectivas

Ministrada por: Fábio Cavalieri, contrabaixista e baixista de jazz

19h – Concerto com a Orquestra Aprendiz do Conservatório de Música de Sergipe

Quinta-feira (26 de setembro)

14h – Masterclass III para cordas

Ministrada por: Emily Contreras, violinista chefe-de-naipe

16h – Masterclass I para madeiras (incluso saxofones)

Ministrada por: Luiz Henrique, fagotista chefe-de-naipe

19h – Concerto com Grupos camerísticos da Orsse e alunos do CMSE

Sexta-feira (26 de setembro)

19h – Concerto com Grupos camerísticos da Orsse e alunos do CMSE

