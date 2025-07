I Fórum sobre Futebol Feminino de Aracaju: Lindsay comanda treinamento

A manhã deste sábado marcou o encerramento da programação de atividades para as inscritas do I Fórum de Futebol Feminino de Aracaju com a realização de um treino prático no campo da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A programação contou com uma atividade conduzida pela treinadora Lindsay Camila, primeira mulher a conquistar a Libertadores da América Feminina pela equipe da Ferroviária.

“Quinta e sexta foram dias para os debates teóricos e hoje espaço aberto para o treinamento na prática, uma oportunidade para novos ensinamentos aos participantes”, declarou Lindsay.

Participaram do treinamento atletas do time Del Rey, alunas do projeto de futebol feminino da UFS, inscritas no curso, técnicas e outras profissionais da área. A atividade proporcionou um espaço de troca de conhecimentos e experiências entre diferentes gerações do futebol feminino, reforçando a importância da formação dentro e fora de campo.

A ação encerrou com êxito um evento que, ao longo de três dias, reuniu referências nacionais da modalidade, pesquisadores, atletas e treinadoras para debater os desafios e avanços do futebol feminino no Brasil.

No domingo será realizada uma visita técnica com representantes da UFS e da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), além das palestrantes e da técnica Lindsay Camila. A equipe estará em campos de futebol de Aracaju e outros espaços públicos, incluindo a arena Porto Dantas, onde será realizada o Programa ELAS no Futebol, outra iniciativa entre Sejesp e UFS que vai beneficiar 150 crianças e adolescentes da comunidade.

Ascom AAN