IBAMA PUBLICA EDITAL DE CONCURSO PUBLICO DE NÍVEL SUPERIOR COM 460 VAGAS E SALÁRIO DE ATÉ R$ 9,9 MIL

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu nesta sexta-feira (24), concurso com 460 vagas, sendo 130 para analista administrativo e 330 para analista ambiental da carreira de especialista em meio ambiente em vários estados.

As oportunidades são para nível superior em qualquer área de formação, concluído em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário inicial é de R$ 9.994,60, mais adicionais.

Veja quais são as vagas

– Analista administrativo: 130 vagas;

– Analista ambiental: 330 vagas, sendo 318 para o tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental) e 12 para o tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre).

O requisito para ambas as funções é possuir nível superior em qualquer área, com diploma emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Inscrições e isenções da taxa

As inscrições estarão abertas de 30 de janeiro a 18 de fevereiro no site do Cebraspe, organizador da seleção. A taxa é de R$95 e deverá ser paga após o preenchimento do formulário de inscrição.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa. Os pedidos deverão ser feitos entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, com envio da documentação comprobatória.

Etapas e data das provas

O processo seletivo será composto por:

– Provas objetivas (eliminatória e classificatória);

– Provas discursivas (eliminatória e classificatória);

– Avaliação de títulos (classificatória).

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 6 de abril, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. A objetiva contará com 120 itens, divididos entre 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. A prova discursiva será uma redação.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 7 de maio. A validade da seleção será de dois anos, prorrogável por igual período.

Inscrições: 30/1 a 18/2/2025

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 30/1 a 5/2/2025

Data limite de pagamento das inscrições: 20/2/2025

Divulgação dos locais de provas: 21/3/2025

Aplicação das provas: 6/4/2025

Consulta individual aos gabaritos: 8 a 10/4/2025

Divulgação preliminar da prova discursiva: 8/4/2025

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 11/4/2025

Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 7/5/2025