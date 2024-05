Ibiza proíbe consumo de bebidas alcoólicas nas ruas

As Ilhas Baleares, na Espanha, estão intensificando as restrições ao consumo de bebidas alcoólicas em público e em barcos de festa. Com as novas regras fica proibido o consumo de álcool nas ruas das principais áreas turísticas de Ibiza e Maiorca, exceto em esplanadas e as que tenham licença específica. Na mesma linha, os barcos que servem bebidas alcoólicas estão proibidos de operar a menos de 1,8 km das áreas especificadas pelo decreto. Outras restrições atingem o embarque e desembarque de passageiros em determinados locais. As multas para os infratores variam de € 500 a € 1.500 (entre R$ 2.800 e R$ 8.300).

Ilha de Ibiza // Crédito: Expedia

O documento inclui ainda medidas relacionadas a acomodações turísticas, venda e publicidade de bebidas alcoólicas. Há também sanções e outras ações destinadas a coibir comportamentos perigosos ou perturbadores. O Decreto sobre Turismo Responsável destina 16 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) para apoiar as áreas afetadas. O objetivo é financiar projetos que promovam o turismo responsável. Esses recursos provêm de um imposto sobre o turismo sustentável. As Ilhas Baleares são conhecidas pela sua vida noturna e pela presença de celebridades internacionais.

Gramado estima prejuízo de R$ 350 milhões com turismo

Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, o acesso a Gramado está dificultado. A cidade, um dos principais pontos turísticos da serra do Rio Grande do Sul, poderá ter perdas estimadas em R$ 350 milhões no setor, caso a situação não se normalize até junho. A informação é do presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da Região das Hortênsias, Cláudio Souza.

Aeroporto de Porto Alegre segue fechado por tempo indeterminado // Ricardo Stuckert/PR

O cálculo considera que os meses com temperaturas mais baixas, como maio e junho – considerados média temporada – costumam atrair mais turistas. O pico do período é em julho. De acordo com Souza, não houve danos à rede hoteleira, gastronomia ou parques devido às chuvas e deslizamentos. O problema é o deslocamento entre Gramado e Porto Alegre, cujo aeroporto continua fechado.

MTur destina R$ 100 milhões para a preparação da COP 30 no Pará

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, conhecida como COP 30, será realizada em Belém, em novembro de 2025. Empreendedores turísticos do estado receberão um suporte adicional do Governo Federal. Em evento realizado na sexta-feira (10), o ministro do Turismo, Celso Sabino, assinou portaria que prevê aporte de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo para o estado, além de definir benefícios para a contratação de financiamentos por meio dessa linha de crédito.

Atividades envolvidas no suporte à reunião poderão captar até R$ 30 milhões para obras de implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos. Também podem obter capital de giro associado ao produto/serviço. O texto ainda estabelece o aumento para até 100% da participação do Fungetur no valor dos financiamentos, além de autorizar a utilização de todos os tipos possíveis de fundos garantidores nas operações.

Motoristas de aplicativo terão 145 vagas no aeroporto de Congonhas

O embarque e desembarque de passageiros no aeroporto de Congonhas é um grande problema. Atualmente, o acesso aos carros de aplicativo no piso inferior do aeroporto é muito confuso, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Para melhorar essa situação, será criado um espaço para os carros de aplicativo no aeroporto. Esse bolsão terá capacidade para 145 veículos e ocupará uma área de 4.000 m². A inauguração está prevista para o mês de julho, segundo a concessionária Aena.

Desembarque em Congonhas // Reprodução O projeto prevê que as empresas de aplicativos organizem filas virtuais. Dessa forma, os motoristas ficarão estacionados no bolsão até o momento de atenderem aos clientes. Em consequência, o trânsito no local será reduzido porque os condutores não precisarão ficar circulando à espera das chamadas, evitando assim serem multados. Para se ter uma ideia, só em 2023, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram aplicadas mais de 34 mil multas nas vias de acesso ao embarque e desembarque do aeroporto.

Brasil é o 4º emissor de turista para Nova York e o 6º que mais gasta nos EUA

Nova York recebeu 637 mil turistas brasileiros em 2023, fazendo deles a quarta nacionalidade mais presente na cidade. Fica atrás apenas dos turistas do Reino Unido, Canadá e França. No entanto, há cidades onde o Brasil ocupa posições ainda mais destacadas. Com 696 mil viajantes em Orlando no ano passado, o Brasil fica atrás apenas dos canadenses, com 1,2 milhão, e dos britânicos, com 877 mil turistas. Os dados foram divulgados durante a IPW – a maior feira de turismo dos EUA, organizada pela U.S. Travel Association -, realizada na semana passada em Los Angeles.

Já em relação ao consumo, os brasileiros ocupam a 6ª posição entre as nacionalidades que mais gastam em turismo nos Estados Unidos, com despesas aproximadas de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 32 bilhões) em 2022, de acordo com números do Departamento de Comércio americano, que ainda não tem os dados relativos ao ano passado. Apenas os turistas do Canadá, México, Reino Unido, China e Japão gastaram mais. Como o levantamento abrange um período em que a pandemia ainda impactava o turismo, a expectativa é que esses valores cresçam significativamente. Para 2025, por exemplo, a projeção é que os brasileiros desembolsem cerca de US$ 117 bilhões (aproximadamente R$ 593 bilhões), mantendo a 6ª posição nesse quesito.

Feirão do Nacional do Turismo é remarcado para 24 de agosto

Devido à situação climática no Rio Grande do Sul, o Feirão Nacional do Turismo “Conheça o Brasil” foi reprogramado para o dia 24 de agosto. A nova data foi definida em uma reunião extraordinária do Conselho Nacional do Turismo, realizada na segunda-feira (13/05). O Feirão é uma iniciativa nacional que visa impulsionar a economia por meio do turismo interno, incentivando os brasileiros a viajarem pelo país, especialmente durante a baixa temporada. Originalmente, o evento estava marcado para os dias 18 a 20 de maio.

Roberto Castro – MTur

A reunião do CNT contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino; do secretário nacional de Políticas de Turismo, Milton Zuanazzi; do secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos do MTur, Carlos Henrique Sobral; da secretária Executiva, Ana Carla Lopes; além do corpo técnico e membros do Conselho dos estados.

Convenção de Bruxas e Magos espera público de 60 mil pessoas

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, Paranapiacaba, na região metropolitana de São Paulo, sediará a maior convenção de Bruxas e Magos da América Latina. O evento místico promete agitar a cidade com uma programação variada, incluindo atividades, palestras, workshops e a famosa feira esotérica, com expositores de produtos e acessórios mágicos.

Imagens: Eduardo Knapp

Fundada em 2003 pela bruxa e escritora Tânia Gori, a convenção tem atraído milhares de pessoas de todo o Brasil, oferecendo um fim de semana único dedicado à bruxaria. Este ano, são esperadas mais de 60 mil pessoas e a participação de mais de 380 profissionais, entre palestrantes, expositores, colaboradores e lojistas.

Expo Pizzaria

A Expo Pizzaria, a maior feira de pizzas da América Latina, chega à sua 13ª edição este ano. O evento será realizado em um espaço ampliado e modernizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, nos dias 10 e 11 de julho. Esta feira oferece uma oportunidade valiosa para profissionais da indústria se conectarem, compartilharem conhecimentos e descobrirem novos produtos e tendências. Além do foco em pizzas, o evento abrange outras áreas da culinária, incluindo a Burger Expo e a Expo Pão Artesanal, proporcionando workshops e palestras que oferecem aprendizado prático.

A feira destina-se a expositores e representantes de marcas, produtos, insumos e equipamentos relacionados tanto à indústria de pizzas quanto a outras áreas alimentícias. É uma ocasião ideal para que fornecedores apresentem seus produtos a um público qualificado, incluindo operadores de restaurantes, bares e lanchonetes. Além disso, o Dia Nacional da Pizza será celebrado durante o evento, em 10 de julho. É importante lembrar que o dia da pizza é comemorado mundialmente em 9 de fevereiro.

23ª Mostra de Cinema Infantil

Se você tem filhos ou ama filme para crianças e está procurando uma diversão garantida para a garotada, uma opção é a 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis será realizada de 12 a 20 de outubro. O evento vai ocupar o Teatro Ademir Rosa e a sala de Cinema Gilberto Gerlach, ambos localizados no Centro Integrado de Cultura. Paralelamente, a Mostra ocupa a cidade por meio de exibições em escolas e comunidades. E ainda: uma seleção de filmes será disponibilizada online, na plataforma Itaú Cultural Play.

Organizada pela Lume Produções Culturais, a mostra é pioneira em promover o cinema nacional para o público infantil e tem sido realizada anualmente, desde 2002, em Floripa. Na edição de 2023, foram exibidos 100 filmes, incluindo curtas-metragens nacionais e internacionais, além de oito longas-metragens convidados. As exibições alcançaram mais de 100 instituições de ensino municipais e aproximadamente 30 mil espectadores.