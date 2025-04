Ibrain de Valmir participa de  1ª Feira de Economia Criativa, Artesanato e Cultura da região

Lagarto sedia a primeira Feira de Economia Criativa, Artesanato e Cultura da região (Fenacs) e o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) participou do evento e destacou a importância de fomentar a economia criativa para geração de renda e desenvolvimento social.

A Fenacs é realizada pela Prefeitura de Lagarto, em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Centro-Sul (Desenvolve Centro-Sul), e segue até dia 7, reunindo os oitos municípios do território Centro-Sul e programação com exposição de artesanatos, apresentações culturais e comercialização de pratos típicos específicos de cada cidade.

“A região Centro-Sul tem um grande potencial econômico e cultural e reunir essas vertentes em um único espaço para parcerias comerciais e trocas de conhecimento é fundamental. Parabenizo a Prefeitura e o prefeito Sérgio pela iniciativa e parceria com o Sebrae”, disse.

A realização da 1ª Feira de Economia Criativa, Artesanato e Cultura do Centro-Sul sergipano tem o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), por meio do programa Território Empreendedor, e das prefeituras do território composto pelos municípios de Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Salgado, Tobias Barreto, Boquim, Riachão do Dantas e Itaporanga D’Ajuda.

Ascom – Deputado estadual Ibrain de Valmir