ICMBio abre concurso público com 350 vagas; salários chegam a quase R$ 9 mil

O Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade (ICMBio) publicou nesta segunda-feira (09) o edital do concurso público com 350 vagas destinadas a candidatos de nível superior.

São 120 vagas para Analista Administrativo e 230 vagas para Analista Ambiental.

Sob a organização do Cebraspe, as inscrições poderão ser feitas durante os dias 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025.

Valor da inscrição para Analista Administrativo é de R$ 93,00 e Analista Ambiental, R$ 99,00.

Em 23 de fevereiro de 2025, os candidatos inscritos regularmente serão submetidos a provas objetiva e discursiva, realizadas nas 27 capitais das Unidades Federativas.

As provas objetivas estão previstas para o dia 23 de fevereiro de 2025. O conteúdo programático e outros detalhes podem ser consultados no edital do certame.