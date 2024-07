Icônica costela do Outback ganha versão especial com Catupiry®

Nova proposta de um dos itens mais queridos da marca está disponível por tempo limitado em todos os restaurantes pelo Brasil

É quase impossível pensar no Outback Steakhouse e não se lembrar da sua icônica costela assada em chama aberta e com o aclamado molho Barbecue. Um dos maiores sucessos do cardápio do restaurante, trouxeram autenticidade e novas propostas de sabores para o público brasileiro, conquistando rapidamente o seu paladar. Hoje, a Ribs é um dos três produtos mais vendidos do restaurante – somente em 2023 foram 6 mil toneladas – e, justamente por isso, tem ganhado novas versões especiais ao longo dos últimos anos.

E por falar em novas propostas, atualmente a Ribs ganhou uma versão exclusiva no Epic Trio, cardápio que surgiu com o objetivo de repaginar os clássicos do Outback. A Ribs Catupiry® uniu dois favoritos nacionais, criando uma explosão de sabores. Ao combinar a suculência das costelas com a cremosidade do Catupiry® Original, este prato já é um sucesso de vendas e está disponível por tempo limitado no Outback Aracaju, localizado no primeiro piso do RioMar Shopping, em todos os restaurantes do Outback Brasil, além do delivery.

Além da Ribs, outro prato que compõe o Epic Trio é a Bloomin’ Tower: uma nova versão da clássica Bloomin’ Onion, recheada com fritas e coberta com fonduta de queijo, acompanhada por camarões empanados e temperados com o inconfundível molho Billa Ranch. De sobremesa, o clássico Thunder virou o KitKat Thunder & S’mores, um brookie que é um brownie de chocolate com noz pecan feito com nosso cookie coberto com pasta de KitKat, marshmallows gratinados, sorvete sabor baunilha e finalizado com mousse, que tem um sabor inconfundível de KitKat e calda de chocolate.

Ribs em versões marcantes

A famosa Ribs também pode ser lembrada em outras versões especiais que entraram para a memória dos brasileiros, como a Royal Cheese Ribs, feita com uma costela desossada recheada com mix de queijos, empanada de um jeito supercrocante e finalizada com queijo gratinado, molho cheese ranch e bacon, criando uma experiência única à primeira mordida. Ou a Ribs Rocker Crown, uma revolução em apresentação e sabor, que se destacou por sua disposição majestosa, apresentando as costelas em uma coroa que impressionava tanto visualmente quanto no paladar.

Também é impossível esquecer o Masterchef Journey, que levou os clientes a uma viagem culinária, com sabores e técnicas inspiradas nos maiores mestres da cozinha. Nele, a Jr Ribs foi apresentada com um delicioso molho Barbecue de Framboesa, celebrando a gastronomia com ingredientes inusitados e técnicas de preparo que elevaram a Ribs a um novo patamar.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação