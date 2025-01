Idealizada pela IAI, Parango Beach vai agitar Aracaju neste verão

Festa receberá no palco do Sky Beach, Parangolé, Larissa Costa, Ygor Raniere e o DJ Marraya

A estação mais quente do ano pede praia, festas, músicas e bons encontros. É nesse clima que vai acontecer o ‘Parango Beach’, festa idealizada pela IAI Produções dentro do Projeto Verão Com Amor, que traz uma mistura de ritmos para agradar a diferentes públicos. O evento vai acontecer no dia 1° de fevereiro, às 19h, no Sky Beach – localizado na Av. Inácio Barbosa.

Para iniciar o mês com a energia elevada, a programação do ‘Parango Beach’ contará com os shows do grupo Parangolé, que promete muita diversão com grandes sucessos do pagode como ‘Perna Bamba’ e ‘Rebolation’. Para quem gosta de arrocha, Larissa Costa prepara um repertório super especial para a ocasião. No palco, a artista cantará ‘Desafio do Fofoqueiro’ e ‘Meio tempo’, entre outros hits. A noite contará ainda com o forró de Ygor Raniere, que apresentará sucessos como ‘Número clonado’ e ‘Do job’. E quem gosta de música eletrônica, o DJ Marraya vai selecionar um repertório dançante e diversificado para não deixar ninguém ficar parado.

Os convites podem ser adquiridos com preço promocional de lançamento na loja Point do Ingresso (no RioMar Shopping Aracaju) ou pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço:

Eventos: Parango Beach

Datas: 1º de fevereiro de 2025

Horários: 19h

Local: Sky Beach – localizado na Av. Inácio Barbosa

Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping)

Informações: (79) 3085-7300 Whatsapp

Realização: IAI Produções

Texto e foto Osanilde Oliveira