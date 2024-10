Ideologia de Gênero – Projeto: “Meu Gênero vem de Deus”

Vivemos dias onde ideologias contrárias à Bíblia tem importunado a educação, mentalidade e convicções de nossas crianças.

Para os defensores desta “ideologia” não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser muito mais amplo do que somente a identificação com o masculino ou o feminino. É uma ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição de masculino e feminino um produto histórico-cultural, desenvolvido pela sociedade.

A visão que um dos livros da sabedoria milenar – Bíblia Sagrada – aponta é que desde o princípio fez Deus, “HOMEM e MULHER”, portanto, masculino e feminino – Gênesis 1:26-27. E assim, chamo sua atenção para o que o Criador diz e não para o que a criatura pensa ou acha! Em 1Coríntios11:12 está escrito, “Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus”. Uma afirmação que reforça, que tudo vêm do Criador.

Agora uma pergunta a você pai e mãe, você sabe dizer se seu filho já tem a identidade da sua sexualidade bem definida?

Devido a intensidade da abordagem sobre o tema em diferentes meios de convívio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju lança o projeto: “Meu gênero vem de Deus”, com o objetivo de ajudar pais e principalmente os filhos a fortalecer a identidade sexual com base no que está escrito na Bíblia – a palavra de Deus.

O projeto acontecerá no dia 9 de novembro, às 14:30, na Igreja Central de Aracaju que fica na Rua Lagarto, 1010, centro. Onde meninas e meninos de 3 à 17 anos podem participar.

A igreja Adventista Central de Aracaju tem o apoio para organização desse projeto da pedagoga Luciléa Bastos e do Ministério da Criança Adventista. Com o objetivo de proporcionar uma tarde animada, leve e interativa aos participantes a Psicóloga Clínica, Chrislayne Almeida foi convidada para abordar esse tema de forma lúdica e com ênfase na palavra de Deus.

Se você tem interesse em participar entre em contato, a participação é gratuita e toda família está convidada a vir com nossa equipe aprender e se aprofundar no tema, segundo o que diz a palavra de Deus.

Por Luciana Couto – Diretora de Relações Públicas da Igreja Adventista Central de Aracaju.