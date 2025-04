Ídolo das artes marciais, Williames Chacal se despede dos ringues no WGP 80

Luta de despedida de Chacal será contra o paraguaio Misael Chamorro no dia 26 de abril, com entrada gratuita

O maior nome das artes marciais sergipanas está prestes a subir no ringue pela última vez – e em casa. Williames Chacal, veterano respeitado no cenário nacional e com participações marcantes no WGP Kickboxing desde suas primeiras edições, fará sua luta de despedida no WGP 80, que será realizado no próximo dia 26 de abril, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

A edição é histórica: é a primeira vez que o WGP, considerado o maior evento de trocação da América Latina, chega a Sergipe. O momento ganha ainda mais emoção com a despedida de Chacal, que aos 48 anos encara o paraguaio Misael Chamorro em uma luta de peso cruzador (até 85kg). O confronto promete ser emocionante e simbólico, coroando a trajetória de um dos maiores representantes das artes marciais no estado, agora diante da sua torcida, familiares e amigos.

“É uma honra poder encerrar minha carreira dentro do WGP, em um evento dessa magnitude, na minha cidade, com o público que sempre me apoiou. Vai ser inesquecível”, declarou Chacal, emocionado com a oportunidade.

Além da luta de despedida, o WGP 80 contará com uma disputa de cinturão nos Super-Médios entre o campeão Gustavo Jones e o desafiante Marcos Carvalho, além de um GP da categoria Super-Leves com grandes nomes do cenário nacional.

O evento chega a Aracaju graças à parceria entre o WGP e o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que aposta no fortalecimento das artes marciais e no incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. A entrada será gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade locais.

Sobre o WGP 80:

A cidade de Aracaju vai receber o maior evento de trocação da América Latina pela primeira vez no próximo dia 26, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. O WGP 80 tem na sua luta principal da noite uma disputa de cinturão muito aguardada. O campeão dos Super-Médios (até 78,1kg), Gustavo Jones, defende o cinturão pela primeira vez no embate diante do desafiante e número um do ranking Marcos Carvalho. O evento conta ainda com um GP na divisão dos Super-Leves, com os embates entre Hugo Nascimento e Julio Assunção em uma semifinal e Savio Durinho diante de Mateus Pakitoo do outro lado da chave. Outro destaque é a luta de despedida de Williames Chacal, um dos nomes mais conhecidos das artes marciais no estado do Sergipe, que encara o paraguaio Misael Chamorro em peso cruzador (até 85kg). O evento terá transmissão ao vivo no YouTube do WGP (Undercard) e no canal Combate (Super Fights e Main Card) para todo o Brasil.

O card do WGP 80 ainda deve contar com mais dez lutas entre Super Fights e Undercard, que serão divulgadas em breve.

WGP 80: Gustavo Jones vs Marcos Carvalho

Data: 26/04/2025

Local: Ginásio de Esportes Constâncio Vieira – Aracaju, Sergipe, Brasil

Horário: a partir das 18h00

Transmissão: YouTube.com/WGPKickboxing (Somente Undercard)

Canal Combate para todo Brasil (Super Fights e Main Card)

Ingressos gratuitos: https://bit.ly/42sxrlg

*mediante entrega de 1kg de alimento não perecível

WGP 80 – Main Card

Main Event: Super Middleweight Title Bout

Super Middleweight (78,1 kg)

Gustavo Jones (The Rocky Kickboxing/Team Lucas Mineiro) vs Marcos Carvalho (Teixeira Team)

GP: Final

Super Lightweight (64,5kg)

Vencedor Semifinal 1 vs Vencedor Semifinal 2

Special Fight

Catchweight (85kg)

Williames Chacal (Chacal Fight – BRA) vs Misael Chamorro (Gibbor Combat – PAR)

GP: Semifinal 2

Super Lightweight (64,5kg)

Nicolas ‘Durinho’ Savio (Strikers Kickboxing) vs Mateus Pakitoo (Apocalipse Fight Team)

GP: Semifinal 1

Super Lightweight (64,5kg)

Hugo Nascimento (Siam Fight) vs Julio Assunção (Cerrado Kickboxing)

INFORMAÇÕES:

Evento: WGP 80 – Aracaju/SE

Data: 26 de abril de 2025

Local: Ginásio de Esportes Constâncio Vieira

Horário: A partir das 18h

Entrada gratuita com doação de 1kg de alimento não perecível

Transmissão: YouTube do WGP (Undercard) e Canal Combate (Super Fights e Main Card)

Por Hivy Rhafaella – Foto: WGP