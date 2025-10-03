IFS Aracaju realizará feira de cursos no próximo dia 8 de outubro

No dia 8 de outubro, o ginásio de esportes do Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, será palco de um grande encontro entre estudantes do 9º ano do ensino fundamental, da 3ª série do ensino médio e de quem já concluiu o ensino médio. A Feira de Cursos do IFS é gratuita e apresentará à comunidade externa todos os cursos técnicos e de graduação ofertados na capital sergipana. O evento permitirá que estudantes e a comunidade em geral conheçam e tirem dúvidas sobre áreas de atuação e suas carreiras futuras e saibam como será o processo seletivo 2026.1 para ingresso na instituição no próximo ano.

A atividade acontecerá das 8h às 16h30 e a participação é aberta a todos, sem necessidade de inscrição prévia. Atualmente o IFS oferta no campus Aracaju seis cursos técnicos integrados ao ensino médio (destinado a quem está concluindo o 9º ano do ensino fundamental e ingressará no 1º ano do ensino médio) , nove cursos técnicos subsequentes e seis cursos de graduação (para quem está concluindo o 3º ano agora em 2025 ou já concluiu o ensino médio).

A feira é organizada pela Gerência do Ensino Técnico Integrado, Gerência do Ensino Técnico Subsequente, Gerência de Graduação e Pós-Graduação , Direção de Ensino, Direção Geral , Comissão da FEIRIFS 2025 e Grupo de Pesquisa Água e Energia. A feira tem como propósito divulgar para a sociedade os cursos técnicos integrados, subsequentes e de graduação do IFS – Campus Aracaju, evidenciando sua relevância e diversidade. O evento quer proporcionar um espaço para que estudantes e servidores apresentem projetos científicos e tecnológicos, desenvolvendo competências de comunicação, inovação e compartilhamento de descobertas.

A proposta é demonstrar aos visitantes o perfil dos profissionais formados pelo IFS e as múltiplas possibilidades de atuação nas diferentes áreas e ainda promover a integração entre estudantes, servidores e comunidade externa em um ambiente participativo, colaborativo e enriquecedor.

A Feira de Cursos, realizada anualmente no IFS – Campus Aracaju, é um espaço essencial de estímulo ao conhecimento, à inovação e à interação acadêmica e social. ” Mais do que uma exposição de cursos, o evento promove um ambiente dinâmico que ultrapassa as fronteiras da sala de aula, permitindo que estudantes, professores, técnicos e a comunidade compartilhem saberes, pesquisas e realizações.”, afirma o professor Rômulo Alves de Oliveira, gerente dos Cursos Técnicos Integrados e presidente da Comissão da FEIRIFS.

Com a diversidade de atividades e a apresentação de projetos científicos e tecnológicos, a feira fortalece o espírito investigativo e inovador dos estudantes, ao mesmo tempo em que oferece aos visitantes uma experiência enriquecedora, com contato direto com tendências e demonstrações práticas. Além de valorizar a produção acadêmica, a FEIRIFS aproxima a instituição da sociedade, reforçando o compromisso do IFS com o desenvolvimento sustentável e o progresso social por meio da educação, da pesquisa e da extensão.

Em 2025, o evento conta com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX/IFS), a partir de projeto submetido pela docente Roseanne Santos de Carvalho, do Curso de Eletrotécnica e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Água e Energia.

Texto e foto Marineide Bonfim