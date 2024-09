IFS debaterá a partir desta quarta-feira  a relação entre turismo e cultura

Evento terá início amanhã no Centro de Criatividade. Inscrições gratuitas estão abertas no Sistema de Publicação do IFS

Em sua sétima edição, a Semana Acadêmica de Turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) traz debate sobre “Turismo e Cultura: relações para o desenvolvimento sustentável”. O evento ocorrerá de 25 a 27 de setembro, no auditório do Centro de Criatividade, que fica no bairro Cirurgia, em Aracaju, e reunirá estudantes , docentes, técnicos, pesquisadores e profissionais de áreas correlatas às temáticas de turismo e cultura, bem como membros do trade turístico de Sergipe.

A solenidade de abertura será nesta quarta-feira, 25/09, a partir das 8h30, e a primeira conferência debaterá sobre o Turismo, Cultura e Sentimentos de Pertencimento. O tema será abordado pelo historiador Dênio Azevedo, professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A inscrição para a Sematur é gratuita e para se inscrever, basta acessar o Sistema de Publicações do IFS, Sispubli , no link http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/eventos

A Semana Acadêmica será composta por conferência de abertura, palestras, mesa redonda, seminário de ferramentas e apresentações culturais, realizados nos turnos matutino e vespertino, com o objetivo de proporcionar aos participantes um espaço para atualização e discussão sobre o tema da relação entre turismo e cultura, na sinergia do desenvolvimento sustentável.

É um evento de caráter científico e tecnológico, realizado anualmente pela Coordenação de Tecnologia em Gestão de Turismo, desde 2018, sob a coordenação do Escritório Modelo de Turismo – Emtur, em comemoração ao dia internacional do turismo, 27 de setembro. A Semana Acadêmica conta com a organização da Coordenadoria de Hospitalidade e Lazer do campus Aracaju e a parceria com o Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Turismo do IFS. A Sematur prioriza temáticas que contemplem o aprendizado dos estudantes dos cursos superior e técnico.

A coordenadoria do evento, professora doutora Nara Vieira de Souza, afirma que o evento é um espaço de fortalecimento dos cursos do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer, por meio de práticas interdisciplinares e integrativas, com o intuito de promover a interação dialógica entre docentes, discentes, e representantes do mundo do trabalho. “Serão ouvidos profissionais do meio acadêmico e de instituições de cultura e empreendedora em turismo, bem como associação de quilombo local, a fim de conhecer e entender as suas ideologias, estratégias e métodos repassados e utilizados pelos expositores (palestrantes) de mesas, quanto à aplicabilidade gestora e mercadológica turística-cultural de Sergipe.”, afirma.

A equipe de trabalho da VII SEMATUR – IFS é composta pelos docentes Claudio Braghini, Edimiria Góes César Brito, Jorgenaldo Calazans, Lício Valério Lima Vieira, Luiz Carlos Gonçalves e Nara Souza (Coordenação Geral) e por estagiários vinculados ao Escritório Modelo de Turismo – Emtur e voluntários estudantes do IFS campus Aracaju.

Por Marineide Bonfim