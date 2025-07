IFS está com inscrições abertas para mais de mil vagas para cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2025.2, que oferece 1.200 vagas distribuídas entre cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação. O prazo termina no dia 8 de julho, então quem deseja estudar em uma das unidades da instituição ainda pode se inscrever gratuitamente pelo site oficial: https://processoseletivo.ifs.edu.br.

São 809 vagas para cursos técnicos subsequentes, voltados a quem já concluiu o ensino médio, e 425 vagas para cursos de graduação, todas distribuídas entre os campi de Aracaju, Estância, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, Propriá, Socorro e Tobias Barreto.

Como funciona a seleção

Cursos de graduação: seleção por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aceitando resultados de 2014 a 2024.

Cursos técnicos subsequentes: seleção por sorteio eletrônico público, que busca garantir maior democratização no acesso às vagas.

Em ambos os casos, é obrigatório comprovar a conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

Sistema de cotas atualizado

Seguindo a Lei nº 14.723/2023, o Processo Seletivo do IFS reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, com recortes específicos que beneficiam candidatos com renda familiar de até 1 salário mínimo per capita, pessoas pretas, pardas, indígenas, com deficiência e oriundos da educação do campo.

Cursos ofertados

Entre os cursos de graduação, destacam-se opções como Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura em Química, Física, Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agroecologia e Saneamento Ambiental.

Nos cursos técnicos subsequentes, há vagas em áreas como Edificações, Eletrotécnica, Agroindústria, Segurança do Trabalho, Manutenção e Suporte em Informática, entre outras.

Inscrição e cronograma

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 8 de julho, com preenchimento do formulário, escolha do curso e envio das informações exigidas, como notas do Enem (no caso da graduação) ou documentação de cotas, se for o caso.

Confira as principais datas do cronograma:

Inscrições: até 8 de julho

até 8 de julho Sorteio eletrônico dos cursos subsequentes: 14 de julho (resultado no mesmo dia)

14 de julho (resultado no mesmo dia) Matrículas dos aprovados: Graduação: 21/07 a 04/08 Subsequente: 16 a 25/07

Convocação de excedentes e matrículas: Graduação: 11 a 19/08 Subsequente: 15 a 22/08

Chamadas públicas para vagas ociosas: Graduação: a partir de 21/08 Subsequente: a partir de 25/08

Início das aulas: 22 de setembro

O IFS reforça a importância da leitura atenta dos editais antes da inscrição, já que o número gerado no cadastro será usado em todas as etapas do processo.

Para mais informações e acesso aos editais completos:

Todas as informações estão disponíveis em: https://processoseletivo.ifs.edu.br

