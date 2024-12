IFS oferta 40 vagas para curso de Programação de Jogos Digitais

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Estância, anunciou o lançamento do curso técnico integrado ao ensino médio em Programação de Jogos Digitais. O curso, que já está sendo ofertado no processo seletivo de 2025.1, disponibiliza 40 vagas para o turno diurno. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro através do site do processo seletivo do IFS.

Sob a coordenação do Gerente de Ensino, Leonardo Bonfim, o curso foi desenvolvido após um amplo processo de consulta com a comunidade acadêmica do campus. Bonfim, que possui bacharelado e mestrado em Ciência da Computação e é professor de Informática, destacou a importância do novo curso para atender à demanda por especialistas qualificados na indústria dos jogos digitais.

“A implantação do curso atendeu à crescente demanda por profissionais capacitados na indústria de jogos digitais e é uma ótima oportunidade para quem busca a promissora carreira de desenvolvimento de games, combinando técnica e criatividade num ambiente acadêmico estimulante”, explica Bonfim.

Turmas piloto

Antes da implementação oficial do curso, o Campus Estância ofereceu, a partir de 2022, três turmas piloto sob o título Programador de Jogos Eletrônicos, na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC). Essas turmas atraíram grande interesse e receberam alunos de várias regiões, inclusive da capital.

Ascom IFS