Igor Rodsi é a atração do projeto Viva Música deste domingo, em Aracaju

A partir das 18h, o artista brinda as famílias com um repertório em homenagem às mães no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Na capital sergipana, o cair da noite deste domingo dedicado às mães, 12 de maio, será ao som do músico Igor Rodsi. A partir das 18 horas, o artista sobe ao palco da Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins e apresenta um show intimista em homenagem às mães, avós, sogras, esposas e todas as pessoas que exercem o amor maternal. O acesso é gratuito.

No melhor estilo “pop praia” e “som de litoral”, como ele define a sua sonoridade, Igor Rodsi brindará as famílias com um repertório que promete alegrar e tocar o coração. E durante o show, a plateia terá a oportunidade de aproveitar os preços reduzidos de algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

A temporada de maio do projeto Viva Música seguirá até o dia 26, com apresentações aos domingos nas praças de alimentação Jardins e Arcos, alternadamente. Em 19 de maio, Keu Silva animará a noite na Praça Jardins e, no dia 26 de maio, será a vez de Cleudson Passos embalar o jantar na Praça Arcos.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena artística sergipana homenageia as mães e brinda as famílias com o som envolvente de Igor Rodsi.

Quando? Domingo, 12 de maio, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Em anexo, seguem imagens do músico Igor Rodsi.

Foto: Arquivo pessoal do artista

