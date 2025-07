Igor Salmeron lança livro: “Walter Franco – O Homem das Diretas” em Sergipe 

O Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, Igor Salmeron, que além de sociólogo, é escritor, biógrafo, pesquisador e jornalista, está lançando importante obra acerca da inspiradora trajetória de Walter do Prado Franco Sobrinho situada no contexto das Diretas-Já.

O livro intitulado “Walter Franco – O Homem das Diretas”, que surgiu a partir de um convite proposto pelo atual Diretor de Novos Negócios da TV Atalaia Carlos Eduardo Marques, está repleto de rico material sócio histórico do retratado, e fala do quanto a sua corajosa atuação nesse capítulo fundamental da história nacional foi imprescindível para se ter o resgate da liberdade e do regime democrático em Sergipe.

Dos princípios da sua incursão familiar até as suas investidas na seara política e empresarial, temos o retrato do homem que ficou conhecido por “Sr. Diretas” no território sergipano, quando da sua inesquecível atuação como destemido Deputado Estadual mais votado na época verificada, no ano de 1982.

A intrepidez, o trabalho árduo e seu fiel compromisso com a população foram alguns dos atributos que se tornaram sinônimos ao falar do exemplar percurso de Walter Franco, figura que se tornou respeitada por todas as siglas. Só para termos uma ideia da sua relevância, o Comício Pró-Diretas em Sergipe jamais teria acontecido se não fosse pelo essencial apoio do empresário Walter Franco, fato histórico que muitas pessoas ainda se espantam ou desconhecem.

Da sua marcante atuação na Assembleia Legislativa, donde levantou com veemência a bandeira da Campanha pelas Diretas e redemocratização do Brasil, surgiu ao longo dos anos subsequentes, o visionário empresário, Presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, àquele que sempre buscou garantir voz ao diferente, nunca se deixando pautar por Governo A ou B.

O livro que traz em sua produção o selo da Editora COLOSSO, está repleto de pesquisas levantadas ao longo de dois anos e meio nos acervos contidos em órgãos públicos, em material de jornais coletados na década de 1980 e registros de caráter documental.

Além disso, apresenta fotos marcantes do acervo familiar assim como inúmeros depoimentos de familiares, personalidades, funcionários e autoridades políticas que conviveram de perto com o biografado que conseguiu garantir, sem jamais se esconder por detrás dos palanques da vida, a liberdade total em todos os âmbitos no estado de Sergipe.

* Sobre o autor:

Igor Salmeron é Doutor em Sociologia pela UFS. Escritor, articulista, biógrafo e jornalista, é Servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Membro do MAC da Academia Sergipana de Letras e da ALCS, já lançou outras biografias como em livro intitulado “João Alves Filho: A saga de um político nordestino” em parceria com a psicanalista e escritora Déborah Pimentel. Recentemente lançou livro pelo Tribunal de Contas acerca das “Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias”. E-mail para contato: igor.salmeron@tce.se.gov.br

