Igreja católica abre a Quaresma com 19 missas na cidade de Aracaju

Dezenove missas celebaradas ao longo desta Quarta-Feira de Cinzas (5), marcam o início da Quaresma em Aracaju. O arcebispo metropolitano dom Josafá Menezes preside a missa das 8 horas na Catedral Metropolitana.

Às 17 horas, o reverendo celebrará outra missa no Santuário Arquidiocesano São José, no bairro do mesmo nome.

De acordo com a Arquidiocese Metropolitana, a Quarta-feira de Cinzas convida os fiéis à conversão, à oração e à penitência. Durante a celebração, a imposição das cinzas na fronte dos fiéis simboliza a fragilidade da vida humana e a necessidade de voltar-se para Deus. O sacerdote pronuncia uma das frases bíblicas: “Lembre-se de que você é pó e ao pó voltará” ou “Arrependa-se e creia no Evangelho”, recordando a transitoriedade da existência e a importância da fé.

Segundo a Igreja, as cinzas que os católicos recebem neste primeiro dia da Quaresma são um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de vida, recordando a passageira, transitória, efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte. O padre mancha a testa de cada fiel com cinzas, deixando uma marca que o cristão normalmente mantem na testa até ao pôr do sol.

A Quaresma dura 40 dias. começa na Quarta-Feira de Cinzas e termina na quinta-feira da semana santa (a semana que antecede a Páscoa). É um tempo de penitência, em que a igreja recorda o período em que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio. Na verdade, o período entre essas duas datas compreende 46 dias, mas os domingos não são contados, pois estes são dias em que os fiéis não devem fazer penitência, nem sacrifícios. Na Quinta-Feira Santa, à noite, tem início o tríduo pascal, que compreendem as últimas celebrações da semana santa.

Significado da Quaresma

A Quaresma significa um tempo de preparação e mudança. Suas origens remontam ao Novo Testamento, onde está relatado que Jesus ficou quarenta dias no deserto jejuando e orando, antes de iniciar sua vida pública. Durante este período, os fiéis são orientados a praticar o jejum, a penitência, a oração e as obras de caridade a fim de se preparar para a grande festa da Páscoa. Inúmeras práticas devocionais são observadas neste tempo. Os católicos realizam vias-sacras às sextas-feiras, rezam os mistérios Dolorosos do Rosário e veneram a imagem do Cristo morto.

Veja, abaixo, a programação das missas

Além das celebrações, paróquias e comunidades oferecem momentos de oração, confissão e reflexão ao longo desse período.

Paróquia Bom Jesus dos Navegantes (Atalaia)

Missas: 08h / 17h

Paróquia São Lucas Evangelista (Coroa do Meio)

Missas: 08h / 16h / 19h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Farolândia)

Missas: 17h / 19h30

Paróquia Santa Clara de Assis (Jardim Centenário)

Missas: 08h / 19h

Paróquia São Jose de Anchieta (Conjunto Augusto Franco)

Missas: 07h / 19h / 17h / 19h30

Paróquia Santa Lúcia (Jabotiana)

Missas: 07h / 17h / 19h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Missas: 6h30 / 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha

Missa: 19h

Fonte: Arquidiocese de Aracaju