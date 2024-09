Iguá arremata leilão água e esgotamento sanitário em SE por R$ 4,5 bilhões; Empresa assume por 35 anos

A Iguá foi a vencedora do leilão de saneamento do serviços de água e esgoto do estado de Sergipe realizado nesta quarta-feira (04) A oferta foi de R$ 4,53 bilhões, o que representou um ágio de 122,6%.

Empresa assume concessão de 35 anos com ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo

A Iguá Saneamento, controlada pela Canada Pension Plan Investment Board, venceu nesta quarta-feira o leilão de parte dos ativos da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), com uma oferta de R$ 4,5 bilhões. O contrato de concessão tem duração de 35 anos, e a proposta da Iguá representou um ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo estabelecido no edital.

No certame, a Iguá superou as ofertas de outras três empresas: BRK Ambiental, Aegea e o fundo Infraestrutura BR V Saneamento Holding. Com a vitória, a empresa se compromete a investir na melhoria dos serviços de saneamento em Sergipe, reforçando sua atuação no setor de infraestrutura no Brasil.

Fonte G1/SE