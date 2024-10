Iguá Saneamento abre mil vagas em Sergipe; veja  como se cadastrar

A Iguá Saneamento, uma das principais empresas do setor no Brasil, está em plena expansão e anuncia a abertura do seu banco de talentos em sua nova operação no estado de Sergipe. Serão cerca de mil oportunidades para atuar em todas as regiões do estado em funções como agente de atendimento, operador de sistema de tratamento de esgoto e água, encanador e outras vagas administrativas e operacionais.

Neste momento, o banco de talentos tem como objetivo identificar e centralizar as informações dos profissionais interessados. A companhia, que já atua em 27 municípios de seis estados brasileiros, iniciará em 2025 a operação da concessão parcial dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 74 municípios de Sergipe, beneficiando mais de 2,3 milhões de pessoas. A previsão é que as primeiras atividades da Iguá iniciem nos próximos meses e as contratações vão se estender até 2025.

Para fazer parte de uma história de transformação, que visa o bem-estar e a qualidade de vida da população de Sergipe, acesse https://vemserigua.gupy.io/jobs/7808869 e cadastre-se.

“O nosso jeito de ser é marcado pelo DNA inovador que proporciona um ambiente acolhedor, respeitoso e que oferece inúmeras oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, gerando grande impacto na sociedade. Já somos mais de 2.500 colaboradores e estamos em busca de talentos que caminhem com a gente em direção ao nosso propósito de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil”, afirma Érica Silvino, diretora de Gestão de Gente, Saúde e Segurança do Trabalho.

Fonte assessoria