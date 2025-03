Iguá Sergipe inaugura Centro de Controle Operacional, em Aracaju

O Centro de Controle é uma ferramenta importante de monitoramento, pois permite a equipe da Iguá Sergipe tomar decisões ágeis

A Iguá Sergipe recebeu a imprensa nesta terça-feira em sua sede, em Aracaju, para apresentar o Centro de Controle Operacional (CCO). No CCO, todas as informações referentes ao sistema de distribuição de água, esgotamento sanitário, visualização das ordens de serviço de manutenção de rede, dentre outros, ficam concentradas e podem ser visualizadas em tempo real.

O Centro de Controle é uma ferramenta importante, pois a partir deste monitoramento, a equipe da Iguá Sergipe terá a possibilidade de tomar decisões ágeis quando iniciar seus serviços, tanto na operação da região metropolitana como também do interior.

De acordo com o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, o principal objetivo do CCO é trazer uma resposta rápida na solução dos problemas. “Nós temos aqui as melhores tecnologias aplicadas ao sistema de distribuição de água e esgotamento sanitário com o objetivo de dar esse retorno ágil e, muitas vezes, resolver a situação sem que a população perceba”, afirmou.

O diretor também destacou que já são aproximadamente 430 pontos instalados entre medidores de vazão, pressão e níveis de reservatório. A previsão é que este número salte para 600 pontos de monitoramento até o final de março. “Através da instalação desses pontos de pressão é possível identificar problemas, pois há uma série de alarmes que são montados e caso entre em algum sistema crítico, a gente tem automaticamente a identificação na tela do Centro de Controle”, pontuou.

Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br

Foto e Texto: VIP Conecta