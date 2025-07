Iguá Sergipe informa alteração no trânsito da Av. Anísio Azevedo

Atenção condutores que transitam pela Av. Anísio Azevedo, bairro 13 de Julho. A Iguá Sergipe informa que iniciou nesta quarta-feira, 09, a obra de recuperação de tubulaçãona localidade e por isso será necessário realizar desvio de trânsito na região.

Os veículos que circulam na via precisarão realizar um pequeno desvio pela lateral do Ginásio Constâncio Vieira, a fim de garantir a segurança dos condutores e da equipe de manutenção que pelos próximos 10 dias estará atuando no local.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

Ascom Iguá Sergipe