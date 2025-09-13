Iguá Sergipe inicia obras de melhoria no sistema de abastecimento em Socorro

A Iguá Sergipe iniciou nesta sexta-feira, 12, as obras de ampliação e reforço do sistema de abastecimento de água no município de Nossa Senhora do Socorro. Com investimentos de mais de 6 milhões de reais, as intervenções incluem a implantação de novas redes, a substituição de trechos existentes e a instalação de sistema de bombeamento, medição e controle de água. As obras serão realizadas na região da Taiçoca e têm previsão de conclusão em aproximadamente seis meses.

As obras buscam assegurar maior regularidade e segurança no fornecimento de água para os bairros Marcos Freire I, Marcos Freire III, Piabeta, São Brás, Taiçoca de Fora, Fernando Collor de Melo e Conjunto Albano Franco. Com a conclusão das intervenções, cerca de 118 mil habitantes do município de Nossa Senhora do Socorro serão beneficiados com a melhoria do sistema de distribuição de água da região.

“A população será beneficiada com melhorias significativas no abastecimento de água, o que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Sabemos que toda obra pode gerar algum transtorno momentâneo, mas estamos certos de que os benefícios serão duradouros e compensarão esse período de execução”, destaca Claudio Martins, diretor operacional da Iguá Sergipe.

Essa ação integra o Plano Verão da Iguá Sergipe, que prevê investimentos de aproximadamente 100 milhões para execução de 20 obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 30 municípios nos próximos seis meses. As ações visam não apenas ampliar a capacidade do sistema, mas também aumentar a eficiência e a confiabilidade no fornecimento de água tratada em regiões com crescente demanda.

Dessa forma, a concessionária reforça seu compromisso com o planejamento contínuo para modernizar e ampliar os sistemas de abastecimento nos municípios atendidos, promovendo o desenvolvimento regional e contribuindo para a universalização do saneamento básico em Sergipe.

Sobre a Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento em Sergipe. Com o início da operação plena, em maio de 2025, a companhia iniciou investimentos em saneamento básico na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promove mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br.

Texto e foto Iguá Sergipe