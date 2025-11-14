Iguá Sergipe oferece hidratação aos foliões durante o Pré-Caju 2025

Entre os dias 14 e 16 de novembro, Aracaju volta a viver a energia contagiante do Pré-Caju, e a Iguá Sergipe marcará presença ativa na festa, reforçando seu compromisso com o bem-estar da população e o fornecimento de água de qualidade durante todo o evento.

Para garantir conforto e hidratação ao público, a concessionária vai disponibilizar quatro ilhas de hidratação com bebedouros ao longo do circuito da Orla de Atalaia, instaladas próximas aos postos da Polícia Militar. Além disso, promotores com vaporizadores e hidratação volante circularão ao longo dos 4km do percurso, ajudando a refrescar os mais de 400 mil foliões que devem circular diariamente pela avenida.

A concessionária também estará presente dentro do Camarote Aju, onde disponibilizará bebedouros para que os foliões possam se manter hidratados enquanto curtem a folia.

Garantindo a qualidade e abastecimento

Durante os dias de festa, a equipe técnica intensificará o monitoramento e as análises da água disponibilizada nas ilhas de hidratação, assegurando que tudo esteja dentro dos padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde.

Esse trabalho segue a mesma rotina aplicada diariamente nos municípios atendidos pela empresa, com milhares de amostras coletadas e analisadas mensalmente para garantir que a água chegue às torneiras com segurança e qualidade.

Nos bastidores da festa, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Iguá Sergipe também estará em pleno funcionamento, monitorando em tempo real o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital. A equipe atuará de forma preventiva e integrada para assegurar que o fornecimento siga regular mesmo com o aumento da demanda provocado pelo grande número de turistas na cidade.

Além disso, o time operacional da concessionária estará de prontidão durante todo o período do evento, com caminhões-pipa e equipes de manutenção mobilizadas para atender rapidamente qualquer necessidade na rede e garantir o pleno funcionamento do sistema.

