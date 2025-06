Iguá Sergipe realiza ações educativas na Semana do Meio Ambiente

Com a chegada do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, a Iguá Sergipe deu início a uma série de ações de responsabilidade social. A programação educativa inclui palestras, jogos interativos e experiências imersivas em escolas da rede pública, através de uma parceria com o Projeto Cat Óleo, que transforma o óleo coletado em produtos sustentáveis como biodiesel, sabão em barra e componentes para fertilizantes.

As atividades começaram na segunda-feira, 2 de junho, em Itabaiana, e se estendem até o dia 16, quando será realizada uma ação especial de plantio de mudas de espécies nativas na Orla de Atalaia, em parceria com o Projeto Tamar. Durante o período, escolas das regiões Norte, Sul e Metropolitana do estado receberão ações como palestras educativas, o “jogo da memória temático”, o “tabuleiro humano” e a utilização de óculos de realidade virtual que simulam o funcionamento de uma estação de tratamento de água.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o Brasil consome cerca de 3 bilhões de litros de óleo de cozinha por ano. No entanto, estima-se que apenas 5% desse volume seja reciclado, enquanto o restante é descartado de forma inadequada.

Em nível nacional, a Iguá Saneamento lançou campanha sobre o papel do esgotamento sanitário para a conservação da natureza e reforça a importância de práticas conscientes de descarte. A companhia alerta que um único litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água — volume equivalente ao consumo de uma pessoa durante seis meses.

“Quando o óleo de cozinha é descartado na pia, ele se solidifica ao entrar em contato com a água fria e se acumula nas tubulações, causando entupimentos. Nas Estações de Tratamento de Esgoto, esse resíduo compromete a eficiência dos processos biológicos, eleva os custos operacionais e pode gerar a proliferação de vetores de doenças. É um impacto silencioso, mas extremamente prejudicial para todo o sistema”, afirma José Carlos Almeida de Sousa, diretor de Gestão Operacional da Iguá Saneamento.

As ações integram uma estratégia maior da companhia para reforçar o papel da educação ambiental na preservação dos recursos naturais e no correto uso da infraestrutura de saneamento básico.

Dicas para o descarte correto do óleo de cozinha usado:

Jogar óleo de cozinha usado na pia, no vaso sanitário ou no ralo ainda é um hábito comum em muitas residências brasileiras. Essa prática, no entanto, representa um grave risco tanto ao meio ambiente quanto à infraestrutura dos sistemas de esgoto, tornando-se um dos principais vilões do saneamento.

Veja como realizar o descarte:

Espere esfriar: Após o uso, deixe o óleo esfriar completamente. Armazene em garrafa PET: Use um funil para facilitar e não é necessário peneirar. Feche bem: Evite vazamentos e mantenha a garrafa em local arejado. Leve a um ponto de coleta: Consulte se há locais disponíveis em sua cidade. Compartilhe a informação: Oriente familiares e vizinhos.

Quando reciclado corretamente, o óleo pode ser transformado em produtos como biodiesel, sabão e tintas, contribuindo para a economia circular e evitando a contaminação ambiental.

Importante lembrar:

Os pontos de coleta da Iguá recebem apenas óleo de cozinha. Óleos de motor ou outros tipos industriais devem ser descartados conforme as orientações do fabricante.

Fonte e foto: Ascom/Iguá Sergipe