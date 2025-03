Iguá Sergipe realiza capacitação para equipe de Atendimento ao Cliente

Time especializado em Relacionamento com o Cliente atenderá presencialmente em lojas distribuídas em municípios sergipanos

A Iguá Sergipe, em fase de operação assistida, já está estruturando a equipe responsável pelo atendimento ao cliente sergipano. Na última quarta-feira (12), foi iniciado o treinamento presencial das equipes de Atendimento e Relacionamento com o Cliente da companhia.

O treinamento, que acontece até esta sexta-feira (14), tem carga horária de 20h, e capacita as equipes de Clientes para promover uma jornada fluída de atendimento ao público. Com foco em desenvolver habilidades comportamentais, como atitudes empáticas e personalizadas, os colaboradores são estimulados a elevar a satisfação do cliente em nosso estado.

Para Alex Couto, consultor responsável por ministrar o treinamento, é uma alegria contribuir com a Iguá Sergipe na preparação das equipes que serão responsáveis nos atendimentos diários. “O nosso papel é preparar os profissionais que estarão nas linhas de frente, para que possam entregar para às pessoas um atendimento humanizado, pautado pela excelência, agilidade e resolutividade. Nessa capacitação abordamos sobre a postura, linguagem e comunicação, tudo alinhado com as principais expectativas do cliente”, ressaltou.

O diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, destacou que o principal objetivo é garantir a qualidade no modelo Iguá de atendimento. “Além dessa série de treinamentos de habilidades humanas, temos um forte investimento em tecnologia, tudo para garantir celeridade ao atendimento, assim como a experiência do cliente. É fundamental que exista empatia e resolutividade nessas questões, então, nada mais importante que iniciarmos as capacitações mesmo em fase de operação assistida”, afirmou.

Ao longo do treinamento, a nova equipe terá acesso a módulos educacionais sobre postura e linguagem corporal, gestão de conflitos e inteligência emocional, diversidade e inclusão no atendimento ao cliente, além de excelência na experiência do cliente.

Operação assistida

A Iguá Sergipe está na fase de operação assistida, período de transição de até 180 dias após a assinatura de contrato, no qual a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) concede acesso para que a concessionária conheça os sistemas de água e esgoto do estado e desenvolva seu plano de ação. Essa etapa visa garantir a continuidade dos serviços quando houver a transferência de atividades, o que acontecerá no primeiro semestre de 2025.

Após iniciar sua operação, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto, enquanto a Deso permanecerá realizando a captação e tratamento da água.

Iguá Sergipe

Com a concessão parcial para a prestação de serviços de saneamento básico à população sergipana, a Iguá Sergipe será responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios do estado. Com o início da operação plena no primeiro semestre de 2025, a companhia iniciará investimentos em saneamento na região, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas ao longo dos 35 anos do contrato. Alinhada ao Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no Brasil até 2033, a Iguá Sergipe promoverá mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no estado.

Sobre a Iguá Saneamento

A Iguá Saneamento é uma das maiores empresas do setor de saneamento no Brasil, com operações em 121 municípios de seis estados: Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A empresa presta serviços de saneamento básico que beneficiarão aproximadamente 6 milhões de pessoas nas áreas atendidas, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A companhia é signatária do Pacto Global da ONU e atua nos Movimentos 2030, com foco na segurança hídrica, redução de emissões de CO₂ e aumento da diversidade na liderança. Em 2024, foi eleita pela oitava vez consecutiva como excelente empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Saiba mais em www.igua.com.br

Texto e foto – VIP Conecta