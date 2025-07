Iguá Sergipe vai nomear porta-voz para atender demandas da imprensa

Com pouco mais de dois meses de atuação, a Iguá, responsável pelo abastecimento de água em boa parte do Estado, tem enfrentando diversas críticas por parte da população.

E para falar sobre o serviço da empresa, a edição desta quarta-feira, 2, do programa Inove Notícias da Cultura FM, com Kleber Alves, conversou com o diretor Institucional da Iguá, João Roberto.

De acordo com o diretor da Iguá, a empresa tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço prestado. “Em dois meses, somente na capital, foram realizados mais de seis mil consertos e vazamentos e reparos em mais de 400 vazamentos de esgotos. Ainda não é o suficiente, sabemos que a gente ainda tem muito a fazer, mas a empresa não está parada e está trabalhando para melhorar a vida da população”, afirmou João Roberto.

Outra preocupação dos sergipanos está na informação que circulou na imprensa sobre um possível reajuste da tarifa da água, o que foi descartado pelo diretor da Iguá. “Não teve aumento na conta de água e somos obrigados a seguir o edital que diz que a Iguá não pode pedir aumento da tarifa nos primeiros anos de contrato, além disso, existe uma agência reguladora, que é a Agrese, se houver alteração na tarifa, é a correção da inflação, mesmo assim passará pelo crivo da Agrese”, revelou.

E a forma com a qual a empresa tratou o jeito de se comunicar com a imprensa e com a população, também foi tema de muitas críticas. Quando o serviço era operado pela Deso, a empresa tinha uma assessoria de comunicação efetiva e que sempre estava de prontidão para atender as demandas.

“O governador chamou a nossa atenção e estamos nos adequando para disponibilizarmos, sempre, um profissional habilitado para atender a imprensa, além disso, estamos providenciando um porta-voz para servir como referência para levar as informações para a população através da imprensa”, destacou João Roberto.

Texto e foto Inove Noticias