II Conferência Estadual da Jovem Advocacia acontece entre dias 19 e 20

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizará nos dias 19 e 20 de setembro, próxima quinta e sexta-feira, a II Conferência Estadual da Jovem Advocacia. Serão dois dias de muita informação, debate e reflexão.

Com o tema “Empreendedorismo e Tecnologia: Inovando na Advocacia do Futuro”, a Conferência contará com mais de 50 palestrantes distribuídos em 24 painéis, que acontecerão de forma simultânea durante o evento.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca que o empreendedorismo e a tecnologia estão moldando o futuro da advocacia e que é necessário fomentar esse debate, especialmente com os jovens advogados que estão iniciando a carreira.

“O cenário jurídico é muito dinâmico e assim como em outros segmentos, a tecnologia está cada dia mais presente, por isso, entender e aplicar essas novas ferramentas é essencial. Durante esses dois dias de Conferência os palestrantes estarão abordando com os advogados e com os estudantes várias vertentes do empreendedorismo na advocacia e as novas tecnologias que chegam para otimizar e beneficiar a atividade profissional. Tenho certeza que serão dois dias de muita informação”, afirma.

Além de ser um espaço de aprendizado e debates importantes, a Conferência é uma oportunidade, especialmente para os jovens advogados, de fazer networking. “São mais de 50 palestrantes, profissionais renomados de todo o país, então, além da imersão em conhecimentos, os jovens advogados estarão ali interagindo com novos colegas, trocando experiência, debatendo e buscando novas oportunidades profissionais”, ressalta Lucas Albuquerque, presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB/SE.

A II Conferência Estadual da Jovem Advocacia acontecerá no Hotel Delmar, na Orla da Atalaia. Na quinta-feira, dia 19, acontece a abertura às 19h com a palestra magna do mestre em Direito Criminal, Alexandre Zamboni. Na sexta-feira, dia 20, os painéis terão início às 8h e seguem até as 20h. As inscrições podem ser feitas pelo site da Sympla.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE