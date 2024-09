II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA JOVEM ADVOCACIA REÚNE MAIS DE 600 PARTICIPANTES E DESTACA EMPREENDEDORISMO

Nos dias 19 e 20 de setembro, Aracaju foi palco da II Conferência Estadual da Jovem Advocacia, um evento que reuniu mais de 600 profissionais do Direito em Sergipe. Organizada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), a conferência abordou o tema “Empreendedorismo e Tecnologia: Inovando na Advocacia do Futuro” e contou com a participação de figuras de destaque, como o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, que esteve presente a convite do presidente da OAB/SE, Danniel Costa.

Durante os dois dias de evento, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a painéis simultâneos, apresentados por mais de 50 palestrantes de renome nacional. As discussões reforçaram a importância do uso de novas tecnologias e do empreendedorismo como pilares para o futuro da advocacia. “A jovem advocacia já representa metade dos profissionais da área no país, e nosso compromisso é seguir apoiando seu desenvolvimento”, afirmou Simonetti.

Danniel Costa, por sua vez, destacou o papel da conferência na preparação dos advogados para os desafios do futuro: “Essa edição não só nos enche de orgulho pelos números que atingimos, mas também pelo impacto que deixamos na carreira dos jovens profissionais que participaram”, disse.

Além de debates sobre o futuro da profissão, o evento se consolidou como um espaço para o fortalecimento do networking, algo que foi valorizado pelos participantes. “O evento abriu várias portas, principalmente para a criação de uma rede de contatos essencial para o sucesso na advocacia”, afirmou Élisson Valença, um dos jovens advogados presentes.

Durante a conferência, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da nova sede da OAB Sergipe, um marco histórico para a advocacia local, que trará mais estrutura e espaço para o exercício da profissão no estado.

Foto: Cleverton Ribeiro