II Congresso Reintegrar e Felicidade acontece em Aracaju no dia 25

No próximo sábado (25/01), Aracaju recebe o II Congresso Reintegrar e Felicidade que faz parte das ações da Campanha Janeiro Branco em Sergipe.

O evento promovido pela Clínica Reintegrar vai abordar o tema da Felicidade que será analisado a partir de diversos profissionais e especialistas com apresentações e palestras diferenciadas. O objetivo, segundo o psiquiatra Dr. Antonio Aragão, organizador do evento, é proporcionar ao público um conhecimento que agregue uma verdadeira transformação sobre a visão da vida e do mundo.

O evento é aberto ao público e terá certificado. A programação acontecerá das 08h00 às 20h00 no auditório da Cenutri, Rua Tenente Aragão, 615, Farolândia – Aracaju – SE.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/ii-congresso-reintegrar-e-felicidade/2788916

Para mais informações o público deve acessar o Instagram @reintegrarsaudemental ou falar pelo Whatsapp (79) 9 9906 3739.

Confira os palestrantes:

– Aderjan Albert (psicólogo) – Um arco-íris de felicidade!

– Bianca Figueiredo (médica geriatra) – Existe felicidade na velhice?

– Elvis José (músico e terapeuta) – Eu não me importo em ser alguém na vida, eu prefiro ser a diferença na vida de alguém.

– Gledson Lima (psicólogo) – Felicidade e Espiritualidade.

– Hélio Fernandes (fisioterapeuta) -⁠ Feliz é aquele que enxerga na felicidade do outro o resultado do seu trabalho.

– Humberto Barreto (ator) – A Felicidade é uma arte.

– Marcos Albuquerque (médico anestesiologista) – Dá para ser feliz no mundo de hoje?

– Roberta Nascimento (chef de cozinha)- Na cozinha, a felicidade é o ingrediente principal!

– Vânia Azevedo (escritora) – Acreditar sempre fez de mim uma vencedora.

18h00 SARAU REINTEGRAR E FELICIDADE com diversas atrações.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.