III Corrida do Turismo movimenta Orla de Atalaia no domingo, em Aracaju

Com apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), a capital sergipana recebeu, neste domingo, 10, a 3ª Corrida do Turismo. Promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Estado de Sergipe (Abav-SE), o evento esportivo movimentou a Orla de Atalaia, que ficou lotada de atletas. Pensada para alcançar todos os públicos a 3ª Corrida do Turismo contou com os percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km.

“Esse evento é muito importante, não só para movimentar o esporte, movimentar a sociedade, mas movimentar o turismo. Todo e qualquer evento vem para movimentar o turismo. Nós estamos aqui com os nossos parceiros, as agências de viagem, todos que fazem um muito bonito, um trabalho sério. Atividades assim sempre terão nosso apoio”, disse Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

O apoio dado pela Setur para a realização do evento foi muito importante. “Gostaria de agradecer à Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo, pelo apoio que deu na terceira edição da Corrida do Turismo. Obrigado. Tenho certeza que na próxima, a quarta edição, teremos esse apoio de coração”, agradeceu Ravison Souza, presidente da Abav-SE.

O casal Jordana Ribeiro e Eduardo Casagrande é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Os dois adoraram a experiência de correr na manhã ensolarada aracajuana. “Foi uma experiência maravilhosa, a gente está acostumado a correr com 4 graus e correr hoje nessa Orla foi incrível, a gente ficou muito feliz e vamos lembrar para sempre”, comentou Jordana. Eduardo completou: “A vista ajuda muito, estamos maravilhados, é muito legal”.

Foto: Kaio Espínola/Setur