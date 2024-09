III LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 2024 ACONTECERÁ EM 11 DE OUTUBRO

O III Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2024, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), acontecerá no dia 11 de outubro, às 10h, no formato on-line. O edital está disponível para consulta no site da empresa RJ Leilões.

Serão disponibilizados 105 lotes contendo veículos, sucata de diversos materiais e máquinas pesadas. Os bens poderão ser visitados nos dias 9 e 10 de outubro, das 8h às 12h, a partir de agendamento prévio por meio dos contatos disponibilizados no edital. A expectativa de arrecadação é de R$ 1 milhão.

“Os interessados deverão acessar o edital, verificar as regras para o certame e se cadastrar no site da RJ Leilões. Após a validação do cadastro, o licitante já pode ofertar o seu lance inicial. Lembrando que o leilão é exclusivamente on-line, permitindo assim que interessados de qualquer lugar do país possam participar”, explicou o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado, Wedson Nunes.

Informações

Informações detalhadas sobre o leilão podem ser acessadas no edital disponibilizado no site da RJ Leilões. Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato com o leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, por meio do telefone (79) 99978-5089 ou pelo e-mail carlos.mascarenhas@icloud.com. Também é possível obter esclarecimentos junto à Sead, por meio do número (79) 3226-2279 das 8h às 12h, ou no e-mail suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

Sobre o leilão

O III Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2024 é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Superintendência da Gestão de Patrimônio do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Os bens ofertados no certamente não estão mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e estão autorizados às alienações nos termos das Leis Estaduais nº. 8.845 de 19 de maio de 2021; e 8.905 de 6 de outubro de 2021.