Ilha das Flores celebra 66 anos de emancipação política

O município de Ilha das Flores celebra, nesta quinta-feira, 30, o seu aniversário. A emancipação política ocorreu através da Lei Nº 916, de 30 de janeiro de 1959, que desmembrou a área da cidade de Brejo Grande.

O então prefeito de Brejo Grande, Luiz Ferreira Lisboa, foi o responsável pela emancipação da vila. Enquanto era prefeito, providenciou a documentação necessária para dar autonomia ao lugar onde nasceu.

Ilha das Flores, a 135 quilômetros da capital, inicialmente chamou-se Ilha dos Bois. Os padres jesuítas realizavam missões em várias localidades e recebiam bois de presentes, que formaram um arraial. O local foi escolhido para que diversas pessoas construíssem suas casas e plantassem o capim que alimentaria os bois.

O município está localizado na região do Baixo São Francisco e faz limite com as cidades de Brejo Grande, Neópolis e Pacatuba. Ilha das Flores fica a 135 quilômetros de distância da capital Aracaju.

De acordo com o censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município conta com 8.321 moradores. O IBGE informa ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita era, em 2021, de R$ 11.947,29.

Foto: Prefeitura de Ilha das Flores

Por Wênia Bandeira