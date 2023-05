Iluminação Pública: saiba de quem é a responsabilidade

Prefeituras devem ser acionados para substituir lâmpadas

A iluminação pública é fundamental para a qualidade de vida das comunidades. Ao sair às ruas à noite, você já deve ter encontrado as luzes dos postes apagadas em ruas ou praças. Em situações assim, a prefeitura dever ser acionada, pois é a responsável pela iluminação pública.

O gerente comercial da Energisa em Sergipe, Wellington Aranha, explica que que a taxa de iluminação pública é cobrada na conta de energia e repassada integralmente ao poder público. Segundo Wellington, por mais que as prefeituras mantenham canais de atendimento, tem sido comum as pessoas contatarem a Energisa para solicitar a substituição de lâmpadas queimadas ou para informar sobre postes com luzes acesas ao longo do dia.

“Por verem a taxa de iluminação pública cobrada todo mês na sua conta de energia, as pessoas imaginam que a concessionária faz a manutenção da iluminação pública na sua cidade, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determina que essa responsabilidade é do poder público. Sempre que precisar solicitar serviços de manutenção em pontos de iluminação pública na sua rua, bairro ou cidade, o caminho é entrar em contato direto com o poder público municipal”, explica Wellington.

Quando contatar a Energisa?

A Energisa tem a responsabilidade de garantir as redes de distribuição de energia elétrica em plenas condições a fim de suprir a carga do sistema de iluminação pública com qualidade e continuidade.

A distribuidora também tem o compromisso de fornecer energia elétrica aos imóveis, estando sempre pronta a atender a comunidade em situações como danos a postes de distribuição de energia e com equipamentos da rede de energia.

Canais de atendimentos

– Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

– WhatsApp Gisa: gisa.energisa.com.br

– Site: www.energisa.com.br

– Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas