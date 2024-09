Imóveis compactos destacam-se como opção de investimento

Apartamentos com até 2 quartos ganham evidência no mercado imobiliário sergipano pelas diferentes possibilidades de locação e boa rentabilidade

A construção civil vive um momento de reaquecimento no Brasil, com impacto positivo sobre a economia do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresceu 3,5% no segundo trimestre de 2024, na comparação com os primeiros três meses do ano. Diante desse desempenho positivo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) revisou suas projeções de crescimento do PIB do setor de 2,3% para 3% em 2024, estimando uma movimentação de quase 3 trilhões no Brasil até 2030.

Além do impacto positivo na geração de novos postos de trabalho e no desenvolvimento das cidades, esse cenário consolida o mercado imobiliário como uma escolha sólida para investidores que buscam segurança e rentabilidade a médio e longo prazos. E as projeções também são otimistas para Sergipe.

De acordo com o índice FlipeZAP de locação residencial, divulgado no início de agosto pelo DataZAP, Aracaju destaca-se entre as 20 melhores cidades brasileiras para se investir em imóvel, ficando à frente de metrópoles e grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Trata-se de uma medida importante para o investidor calcular quanto é rentável o investimento realizado na compra de um imóvel para aluguel. A rentabilidade na capital sergipana é de 6,18% ao ano, ficando acima da média nacional de 5,96%.

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), analisados pela Fecomércio Sergipe, mostram que o mercado imobiliário de Aracaju tem demonstrado um crescimento constante e promissor nos últimos anos, resistindo às flutuações econômicas. Os números apontam que, neste ano, os imóveis já acumulam uma valorização de +3,95%. “Entre os bairros que estão se destacando em elevação de valor de mercado em metro quadrado, o Jardins apresentou crescimento de +8,1% no preço dos imóveis nos últimos 12 meses”, revela Márcio Rocha, economista especialista em inteligência de mercado.

Compactos oferecem praticidade e conforto

Seguindo uma tendência mundial, os apartamentos compactos têm se destacado como um investimento sólido e promissor em Aracaju. Esse tipo de imóvel vem ganhando relevância por seu valor de aquisição mais acessível, em comparação com imóveis de maior metragem, e pela versatilidade para locação.

Aliado a isso, especialistas afirmam que a localização em áreas de fácil acesso e próxima a centros comerciais e espaços de lazer, além das comodidades oferecidas nos empreendimentos, como lavanderia, academia, conveniências, costumam ser atrativos para quem deseja alugar um apartamento.

Entendendo que a localização é um fator essencial para a escolha do imóvel, a maior construtora e incorporadora do Nordeste chegou a Aracaju há dois anos e vem erguendo imóveis de alto padrão que se destacam como opções de investimento para os sergipanos. Após o sucesso do empreendimento Casa Jardins, a Moura Dubeux lançou, neste ano, o Concept Jardins, um residencial conectado ao estilo de vida de quem prima pela praticidade e o bem-estar e voltado aos anseios dos investidores quando se fala em rentabilidade a longo prazo.

“O Concept está sendo erguido no coração do bairro Jardins, em uma área central e de expansão, com acesso fácil a serviços, comércios e áreas de lazer. O empreendimento foi projetado para atender ao estilo de vida moderno, equilibrando conforto, praticidade e rentabilidade,”, pontua Homero Moutinho, diretor de Incorporação da Moura Dubeux.

Locação e rentabilidade em alta

O investidor pode optar por três tipos de apartamentos – estúdio (31m²), um quarto (39,63m²) e dois quartos (68,28m²) – e o empreendimento conta também com área de lazer completa, concierge, lojas de serviços e conveniências, entre outras comodidades

Com 41 anos de história, iniciada na capital pernambucana, e há 17 anos atuando em outros Estados do Nordeste, a Moura Dubeux lançou o seu primeiro empreendimento voltado a investidores em 1999, em Recife. “São 25 anos de experiência nesse segmento específico. Neste ano, lançamos a linha Concept e o empreendimento de Aracaju é o quarto em construção. O Concept está conectado com o mercado atual, e é voltado principalmente para investidores, com uma expectativa de rentabilidade média de 10% ao ano”, relata.

Um dos diferenciais para os investidores é que o proprietário do apartamento pode optar pela parceria com a Atlantica Hospitality International, operadora com hub de locação diária e 2ª maior rede do segmento no Brasil. Guilherme Martini, vice-presidente de Operações, Vendas e Marketing da Atlantica, explica que a empresa atende à crescente demanda por flexibilidade em hospedagens de longa e curta duração.

“A Atlantica Hospitality International, empresa com expertise de 25 anos em hospitalidade e mais de 28 mil quartos sob gestão, conta com mais de 900 canais de captação de locadores para os imóveis e realiza todo gerenciamento de flutuação de preços das diárias, controle de ocupação da unidade, gestão completa de manutenção preventiva e corretiva, entre outra gama de serviços”, enfatiza o vice-presidente. Martini acrescenta ainda que, através da gestão da Roomo Atlantica, a expectativa de retorno para o proprietário do imóvel é de 2 a 5% a mais, se comparado a uma locação tradicional.

Foto: Arquivo Moura Dubeux

Lotti+Caldas Comunicação